В Омске резко взлетели цены на барнаульские патроны

Омские охотники, для которых с весны 2022 года охота стала ещё более дорогостоящим увлечением, отмечают дефицит пороха и рост цен на патроны, пишет NGS55.ru.

Например, пачка патронов «Рекорд», в которой 25 боеприпасов, до февраля стоила 380-420 рублей, а сейчас — до 1200 рублей. Цены на патроны для нарезного оружия также повысились: например, пачку из 20 штук марки «Барнаул» можно было приобрести примерно за 270 рублей, а сейчас — за 350 рублей.

«Есть охотники, которые за выезд выстреливают десятки патронов, а то и сотни. Представьте, если один патрон стоит 50 рублей. Ты выехал, сто патронов использовал — это пять тысяч рублей. При этом если посчитать траты на бензин, на покушать и выпить, то получается, что охота на данный момент влетает в копеечку», — отметил один из охотников.

Помимо роста цен на патроны, существует и другая проблема: возник дефицит популярной марки пороха «Сокол», достать его сейчас — задача не из лёгких.

«У нас в стране „Сокол“ любим, потому что позволяет допускать погрешность в ту или иную сторону. Кто-то любит перевесы делать, на глаз сыпать. Порох „Сокол“ это допускает. А вот с теми же „Ирбис“ или „Сунар“ — там уже без весов не обойдёшься. Ещё вдруг что-нибудь лопнет в момент выстрела», — пояснили в оружейном магазине.

По словам экспертов, все изменения с ценами возникли ранней весной: после того как в отношении России стали вводить санкции после начала специальной военной операции.

Ранее amic.ru рассказал, почему в магазинах взлетели цены на патроны и пропал порох «Сокол».