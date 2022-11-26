Открытие зимнего городка у ТРЦ Galaxy перенесли на следующие выходные

Барнаульский ТРЦ Galaxy перенёс открытие снежного городка на следующие выходные.

Торжественное мероприятие должно было состояться сегодня, но, как пояснили на странице молла во «ВКонтакте», «в связи с экстремально низкой температурой» праздник решили провести позднее.

«Для всех, кого не страшит мороз, сегодня работает каток и торговые домики с горячим питанием. Бесплатного горячего фирменного чая также хватит на всех!» — говорится в сообщении.

По данным «Яндекс.Погоды», сегодня вечером в Барнауле похолодает до минус 28 градусов. А в ближайшие дни столбики термометров могут опуститься и до -40.