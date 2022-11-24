Сорокаградусные морозы ожидают в конце ноября жителей Алтайского края

В Алтайском крае с 27 по 29 ноября будут аномальные морозы — в эти дни синоптики прогнозируют -30...-40 градусов, сообщает мэрия Барнаула.

По данным алтайского Гидрометцентра, ночью 27 ноября в крае будет до -40 градусов, а днём — до -32. В Барнауле прогнозируют -34 и -26 градусов соответственно.

Жителям рекомендуют одеваться теплее и следить за тем, как одеваются дети. Водителей просят воздержаться от дальних поездок в этот период, а также соблюдать меры личной безопасности.

Телефоны диспетчерских служб:

Железнодорожный район — 62-56-95;

Индустриальный район — 47-51-83;

Ленинский район — 54-44-49;

Октябрьский район — 24-74-98;

Центральный район — 63-08-25;

Единая дежурная диспетчерская служба города — 29-91-88.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте по номеру экстренных служб 112.

Кстати, ещё в начале ноября синоптики предупреждали, что Барнаул в ноябре-декабре накроют аномальные морозы с ветром и снегом. Правда, тогда в комментариях такие прогнозы назвали «сказочками».