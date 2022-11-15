Без площади Сахарова. Где в Барнауле появятся новогодние снежные городки и ёлки

Несмотря на решение барнаульских властей не устраивать в 2022 году пышное празднование Нового года, в краевой столице новогодние снежные городки и ёлки всё-таки появятся. На данный момент известно о трёх таких локациях — на площади Мира, в посёлке Южном и на ул. Мало-Тобольской. Так называемый Барнаульский Арбат, скорее всего, станет центральным местом празднования, ведь площадь Сахарова в этом году перекрывать мэрия не собирается. Информация о трёх новогодних городках есть на сайте госзакупок. Amic.ru разобрался, что именно будет в новогодних городках и где разместят самую высокую ёлку.

Городок на барнаульском Арбате

Главным снежным городком в Барнауле, видимо, станет городок на улице Мало-Тобольской. Там сделают горки, которые будут работать с 8 до 22 часов вечера. Подрядчик подключит новые светодиодные прожекторы и бахрому, украсит городок бантами и гирляндами и смонтирует шестиметровую ель. На неё повесят 70 шаров, 720 метров гирлянд, 40 бантов, звезду и таймер. Вокруг ели будет ледяное ограждение. Также на ул. Мало-Тобольской сделают барельефы, состоящие из ледяных блоков, установленных на ледяные тумбы.

Подрядчик вырежет из снега и льда фигуры «в символике Нового года по мотивам сказок». Все они будут не менее 2,5 метра высотой. Разместят на барнаульской Арбате и несколько светодиодных фигур в виде цветка, звёзд, ёлок, Снежной королевы, оленя и большого новогоднего шара-игрушки. У Старого базара поставят арку в виде звезды. А фонари украсят «световыми узорами» с новогодней иллюминацией.

Аукцион был объявлен 8 ноября 2022 года, 16 ноября станет последним днём подачи заявок. Стартовая цена контракта — 5,5 млн рублей. До 23 декабря 2022 года все объекты на ул. Мало-Тобольской должны быть установлены, а до 17 февраля 2023 года — демонтированы. Договор будет действовать до 31 марта 2023 года. При этом в него входит и украшение центральных городских улиц.

Снежный городок на барнаульском Арбате / Фото: Екатерина Смолихина

Городок на площади Мира

Городок с ёлкой появится на площади Мира на ул. Георгия Исакова, 213. Там будет ёлка высотой 12 метров и диаметром основания 3,6 метра. Для неё привезут 315 веток из искусственной хвои, 234 новогодних игрушки-шара, 451 игрушку «Бусы золотые шар», гирлянду «Белт-лайт» длиной 175 метров и мишуру такой же длины. На макушку ели установят пятиконечную звезду.

В снежном городке будет так называемый «световой потолок» (гирлянды, подвешенные между столбами) и конструкция «Ёжик» (круглая конструкция, к которой крепятся светодиодные трубки). Подрядчик смонтирует заземляющее устройство, сделает иллюминацию городка и ёлки, установит светодиодные прожекторы, отремонтирует виньетки в Ленинском районе города.

На площади мира будет несколько светодиодных конструкций: малый и большой олени, карета с игрушками, большая и малая ел", снеговик, ель со звездой. Последних будет 11 штук. Если какая-то из этих фигур сломается, подрядчик должен её починить.

Кроме того, на площади Мира установят световую арку размером 4*7 м.

Горки в городке на ул. Георгия Исакова, 230, тоже будут. Их построят до 15 декабря. Основой горки станет крепкая деревянная платформа высотой один метр. К ней примыкает лестница с перилами и зимний заливной скат.

Закупка была размещена 8 ноября, 16 ноября станет последним днём подачи заявок. Контракт разделён на два этапа. Первый включает в себя монтаж объектов, он будет идти до 20 декабря 2022 года. Второй предусматривает их демонтаж, он продлится с 15 по 20 января 2023 года. Действует договор до 30 апреля 2023 года. Стоимость закупки — 1,2 млн рублей.

Новый год в Барнауле / Фото: amic.ru

Городок в посёлке Южном

Ещё один новогодний городок появится в посёлке Южном на площади ДК «Южный» на ул. Чайковского, 21. Там тоже будет своя ёлка высотой 12 метров. Её установят в период с 7 по 20 декабря 2022 года. Вокруг ели смонтируют деревянное ограждение, на которое натянут тематический баннер. Новогоднее дерево также украсят игрушками: пятиконечной звездой неправильной формы «навершие», светящимися нитями, двумя сотнями декоративных шаров диаметром 250 мм, декоративными колокольчиками (в таком же количестве) и 143 звёздами диаметром 300 мм.

Подрядчик должен будет установить трансформаторы, контроллеры, подключить городок к электросетям. Также выбранная компания смонтирует светодиодную бахрому протяжённостью 350 метров, поставит светодиодную арку и световые конструкции «Шар на ленте», «Шар», «Два оленя». Ещё она завезёт 40 кубометров снега для устройства снежных тумб и вырежет фигуры Деда Мороза и Снегурочки из снега и льда.

Контракт вступит в силу с даты его заключения и будет действовать 95 дней.

Кстати, на поставку новогодней ели с украшениями для Южного на госзакупках есть отдельный тендер — на 1,5 млн рублей. А поставка осветительного набора для ели обойдётся в 855,2 тысячи рублей. На оба тендера заявки закончат принимать 23 ноября.

Напомним, что в этом году власти Барнаула решили не перекрывать площадь Сахарова из-за сложной дорожной ситуации в городе. Такой она стала после закрытия на ремонт путепроводов на Новом рынке в мае 2022 года. Крупных новогодних мероприятий в городе не планируется из-за завершённой частичной мобилизации и спецоперации на Украине. Акцент будет сделан на «домашнем формате проведения праздников — в кругу семьи и близких». Пройдут лишь небольшие представления — например, в Парке спорта Алексея Смертина. Также традиционные новогодние программы представят культурные учреждения.

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