Без ёлки на Сахарова и фейерверков. Как пройдет Новый год в Барнауле?

Чиновники барнаульской мэрии раскрыли первые подробности празднования Нового года в краевой столице. Тему они обсудили на заседании оргкомитета по подготовке к новогодним и рождественским праздникам в пятницу, 21 октября. На нём стало известно, будут ли перекрывать площадь Сахарова, устраивать фейерверки, украшать город и устраивать массовые мероприятия. Ответы на главные вопросы — в материале amic.ru.

Перекроют ли площадь Сахарова?

Нет, часть Социалистического проспекта в новогодние праздники решено не перекрывать из-за сложной дорожной ситуации в городе, вызванной перекрытием путепровода на Новом рынке.

«По проспекту Социалистическому от Димитрова до Молодёжной за сутки проходит порядка 23 тысяч автомобилей. При перекрытии этого участка транспортный поток перераспределится на другие, не менее загруженные магистрали, что приведёт к увеличению транспортных задержек», — рассказал председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат.

Будет ли главная городская ёлка?

Пока неизвестно. Этот вопрос пока остаётся открытым и в мэрии обещают проработать его дополнительно. Чиновники рассмотрят несколько возможных площадок и технические возможности для установки символа Нового года и после этого примут окончательное решение.

Ёлка на площади Сахарова / Фото: amic.ru

Пройдут ли новогодние мероприятия?

Мэр Барнаула Вячеслав Франк сообщил, что массовых уличных мероприятий в городе не будет, акцент сделают на «домашнем формате проведения праздников — в кругу семьи и близких».

Председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич также подчеркнула, что в ситуации частичной мобилизации уместно отказаться от массовых празднований.

Однако небольшие праздничные представления всё-таки будут. Для детей с особенностями развития и ребят из многодетных малообеспеченных семей во Дворце культуры Барнаула проведут праздничные представления. Также новогодние программы представят театры, концертные залы, планетарий и кинотеатры, в парках откроются катки, сообщил председатель комитета по культуре Валерий Паршков.

Вероятно, отдельные небольшие мероприятия состоятся и в спальных районах города. Так, судя по сайту госзакупок, в Парке спорта Алексея Смертина по ул. Энтузиастов, 12в, должно пройти мероприятие с шоу-программой, Дедом Морозом и Снегурочкой, выступлениями творческих коллективов и фаер-шоу.

Дед Мороз и Снегурочка / Фото: amic.ru

Город хотя бы украсят к Новому году?

Да, но для праздничного оформления Барнаула будут использовать уже имеющиеся украшения. Новых элементов и оборудования власти краевой столицы закупать не будут. Так они планируют сократить расход бюджета.

«Учитывая складывающуюся обстановку, проведение специальной военной операции, мы несколько изменим формат подготовки и проведения новогодних мероприятий. Тем не менее новогоднюю праздничную атмосферу для жителей и гостей краевой столицы нужно поддержать», — отметил Франк.

Город планируется украсить световыми фигурами, скульптурами, баннерами, светодиодными гирляндами. В оформлении используют сказочные мотивы и тематику педагога-наставника. В оформлении задействуют почти 100 рекламных щитов. Особое внимание обещают уделить оформлению въездных магистралей, площадей, парков, центральных улиц и торговых центров. Украсить город планируется к 15 декабря, сообщил председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Антон Воробьёв.

Подробнее об украшении Индустриального района к Новому году можно почитать здесь.

Из-за чего отменяют мероприятия?

Ранее власти нескольких регионов России решили отменить новогодние мероприятия из-за частичной мобилизации и спецоперации на Украине. В мэрии Барнаула amic.ru сначала сообщили, что рассмотрят вопрос об отмене праздников в ноябре 2022 года, но затем перенесли заседание на 21 октября.

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