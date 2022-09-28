Бийчанин не заплатил налоги и пошёл спокойно пешком после ареста автомобиля
Приставы дали срок для добровольного погашения задолженности
28 сентября 2022, 13:39
В Алтайском крае судебные приставы арестовали семейный автомобиль из-за значительных долгов по налогам и сборам, сообщает региональная ФССП.
Мужчина знал, что автомобиль, оформленный на супругу, находится в розыске. При этом явился к приставам на машине, припарковав на соседней улице.
«Автомобиль, на котором перемещался гражданин, был установлен. В отношении имущества должников составлен акт описи и ареста транспортного средства», — рассказали в ведомстве.
Супругам дали срок для добровольного погашения задолженности. В противном случае машину продадут.
Ранее в Бийске судебные приставы помогли алиментщику-водителю заняться ходьбой.
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