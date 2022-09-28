Бийчанин не заплатил налоги и пошёл спокойно пешком после ареста автомобиля

В Алтайском крае судебные приставы арестовали семейный автомобиль из-за значительных долгов по налогам и сборам, сообщает региональная ФССП.

Мужчина знал, что автомобиль, оформленный на супругу, находится в розыске. При этом явился к приставам на машине, припарковав на соседней улице.

«Автомобиль, на котором перемещался гражданин, был установлен. В отношении имущества должников составлен акт описи и ареста транспортного средства», — рассказали в ведомстве.

Супругам дали срок для добровольного погашения задолженности. В противном случае машину продадут.

Ранее в Бийске судебные приставы помогли алиментщику-водителю заняться ходьбой.