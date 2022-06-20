«Бийск рулит». В боях на Украине замечен танк с алтайской надписью на фартуке

Фото с танком Т-72, украшенным словами «Бийск рулит» на фартуке, прислали в сообщество «Бийск 22» бойцы из СВО.

«Опубликуйте с приветом родному городу! Бийск рулит! Победа будет за нами!» — написали танкисты землякам.

Также на танке замечено несколько литер «Z» и слово «Ворон» на левом борту. Где было сделано это фото, не сообщается.

Ранее СМИ информировали, что бронепоездом «Енисей» в группировке «Отважные» руководит офицер с позывным «Алтай».

Напомним, что накануне из Алтайского края доставлено 20 т гуманитарного груза в подшефный Славяносербский район ЛНР.