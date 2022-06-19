20 тонн гуманитарной помощи из Алтайского края доставили в Славяносербский район ЛНР

В Славяносербский район ЛНР доставлено 20 тонн гуманитарной помощи от Алтайского края. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Данные продукты питания, а также средства личной гигиены будут распределены между жителями Славяносербского района и людьми, которые покинули свои дома и временно переехали на территорию Славяносербского района», — прокомментировал получение помощи глава района Сергей Крамаренко.

Ранее Крамаренко рассказал о том, что Славяносербский район планирует подписать соглашение о сотрудничестве с Алтайским краем в сфере транспорта, инфраструктуры, социальной защиты населения, здравоохранения, образования, спорта и молодёжной политики.