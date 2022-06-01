Более 100 организаций в Алтайском крае планируют провести сокращения

Более 100 организаций Алтайского края подали заявки на сокращение около 800 сотрудников. Об этом сообщает «Толк» со ссылкой на замначальника регионального управления по труду и занятости населения Елену Чувашову.

По словам Чувашовой, на данный момент число безработных в регионе составляет 49,2 тысячи человек, что на 4,5 тысячи меньше, чем было на начало года.

На учёте по безработице состоят 13 тысяч человек (на начало года — 16 тысяч).

Отмечается, что организации, которые планируют сокращения, проводят «обычные организационно-штатные мероприятия». Массовых увольнений в регионе не наблюдается.

Для 1,3 тысячи сотрудников в Алтайском крае изменился режим работы. Но изменения эти носят временный характер.

Сейчас в банке вакансий Алтайского края насчитывается 19-20 тысяч предложений для безработных. Кроме того, есть сезонный спрос на специалистов.

Также трудоустраивать жителей региона помогают программы стимулирования найма и обучения молодых безработных.

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Экономика Барнаульский патронный завод вынужден сократить свыше 300 работников

Ранее сообщалось, что крупные предприятия Алтайского края готовы принять сотрудников Барнаульского станкостроительного завода, которые попадут под сокращение.

Причина грядущих кадровых изменений — в санкционных ограничениях Запада: свыше 70% продукции патронного завода шло на экспорт.

Руководство БСЗ утверждает, что работников сократят по закону — с уведомлением за два месяца и выплатой всех положенных денег. Кроме того, там надеются трудоустроить сотрудников на другие крупные предприятия города, для этого уже ведутся переговоры.