Более 1,3 млн человек приняли участие в рождественских богослужениях в России

Все богослужения произошли без правонарушений

07 января 2023, 20:00, ИА Амител

Фото: amic.ru

Около 1,3 миллиона человек приняли участие в рождественских церковных службах в России, сообщает ГУ МВД.

«В богослужениях, которые состоялись в Российской Федерации, приняли участие более 1,3 млн человек. Нарушений общественного порядка не зарегистрировано», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова официального представителя МВД Ирины Волк.

Охрану общественного порядка во время рождественского сочельника и праздничных богослужений обеспечивали более 49,7 тыс. сотрудников органов внутренних дел. Также были задействованы росгвардейцы, представители частных охранных организаций, участники общественных организаций правоохранительной направленности.

Кроме того, сотрудники полиции предварительно обследовали места проведения мероприятий, а представители Госавтоинспекции обеспечили организацию дорожного движения на территориях, прилегающих к храмам и монастырям.