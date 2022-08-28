Более 70 тысяч человек открыли сезон охоты в Алтайском крае

В Алтайском крае зарегистрировано более 70 тысяч охотников, сообщили в региональном Минприроды.

27 августа в крае начался новый сезон охоты на боровую, водоплавающую, болотно-луговую и полевую дичь. В связи с этим управление охотничьего хозяйства уже патрулирует угодья.

«Рейды начались с середины текущей недели и продлятся весь сезон. Особое внимание уделяют степным районам Алтайского края, где представлены основные группы дичи. На особо охраняемых природных территориях охота запрещена», — подчеркнули в ведомстве.

При себе у охотника должны быть охотничий билет, разрешения на оружие и добычу охотничьих ресурсов, а в случае охоты в закреплённых угодьях — ещё и путёвка. Также не стоит забывать о лимите добычи и правилах охоты, обращении с оружием и пожарной безопасности, напомнили в министерстве.

«Важно помнить, что запрещается охотиться с огнестрельным оружием ближе 200 метров от жилья, стрелять по плохо видимой цели, по пернатой дичи, сидящей на проводах и опорах или столбах линий электропередачи, информационным знакам», — говорится в сообщении.

Напомним, на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь сезон охоты в Алтайском крае продлится до 30 ноября. Охотиться на боровую дичь можно будет до 31 декабря.