Когда стартует новый сезон охоты в Алтайском крае и как получить разрешение на добычу?

27 августа в Алтайском крае стартует новый сезон охоты на боровую, водоплавающую, болотно-луговую и полевую дичь. Но перед тем как отправиться в охотугодья, нужно получить специальное разрешение. Сколько оно стоит, когда и как его можно оформить, а также какие нормы по добыче установлены в Алтайском крае, рассказываем в нашей рубрике «Вопрос-ответ».

Что такое разрешение на добычу и как его получить?

Это официальный документ, который даёт право охотнику находиться с оружием в общедоступных охотничьих угодьях. Разрешение выдаёт региональное Минприроды. Чтобы получить этот документ, сначала необходимо подать заявление.

В Алтайском крае приём заявлений на выдачу разрешений стартует 5 августа в 08:00. Подать его можно несколькими способами.

Первый (самый простой). Заполнить заявление на сайте «Госуслуги». Его рассмотрят в течение семи рабочих дней.

Второй. Лично подать заявление в региональное Минприроды (г. Барнаул, ул. Чкалова, д. 230, каб. 105) в будние дни. С понедельника по четверг приём идёт с 08:00 до 17:00, в пятницу — с 08:00 до 16:00, обед с 13:00 до 13:48. Заявление рассмотрят в течение дня.

Третий. Попасть на личный приём к районным госохотинспекторам. График их работы можно посмотреть тут. Заявление также рассмотрят в течение дня.

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Как получить разрешение на добычу через «Госуслуги»?

После авторизации на сайте необходимо выбрать раздел «Получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов». Далее потребуется заполнить электронную форму, куда следует внести персональные данные, серию, номер и дату выдачи охотничьего билета, сведения о добываемых охотничьих ресурсах и их количестве, а также месте охоты. После того как ваше заявление рассмотрят, необходимо будет оплатить госпошлину. И только после этого заявителю нужно посетить Минприроды в приёмное время работы специалистов.

Сколько стоит разрешение на охоту в Алтайском крае?

Размер госпошлины за охоту в общедоступных охотничьих угодьях на водоплавающую и полевую дичь не менялся уже несколько лет и составляет 650 рублей. Эту сумму придётся заплатить, если заявление вы будете подавать лично. Если делать это через «Госуслуги», цена вопроса составит всего 455 рублей.

«Что касается квотируемых видов боровой дичи, к которым относится тетерев и глухарь, за них необходимо доплачивать сбор, который установлен налоговым кодексом. Например, за одну особь тетерева предусмотрен сбор в размере 20 рублей дополнительно к госпошлине, а за глухаря — 120 рублей», — пояснил amic.ru замминистра, начальник управления охотничьего хозяйства регионального Минприроды Максим Катернюк.

Если угодья принадлежат какому-либо охотничьему обществу или являются частными, помимо госпошлины, потребуется купить ещё и путёвку. Приобрести её можно напрямую в охотхозяйствах или в специализированных охотничьих магазинах, таких как «Трофей», «Барс» и другие. Ценовую политику на путёвки охотпользователи устанавливают самостоятельно, уточнили в министерстве. Как удалось выяснить amic.ru, в специализированных магазинах расценки стартуют от трёх тысяч рублей. Купить путёвку напрямую в охотхозяйстве будет чуть дешевле.

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Какое наказание за охоту без разрешения?

Охота без разрешения грозит серьёзными штрафами. Даже если вы просто будете находиться в лесу с незаряженным и зачехлённым ружьём, вы рискуете получить серьёзный штраф за нарушение п. «в» ст. 3.2 Правил охоты.

«Это нарушает требования Закона об охоте (ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ, — прим. ред.). За такое правонарушение грозит административный штраф. Для граждан его размер составляет от 500 до 4 000 рублей с возможной конфискацией орудий охоты. Штраф для должностных лиц куда серьёзнее — от 20 до 35 тысяч рублей», — уточнила amic.ru помощник прокурора Алтайского края по взаимодействию со СМИ Мария Антошкина.

В Минприроды отмечают, что для обеспечения правопорядка в охотничьих угодьях усилят работу по патрулированию территории. Рейды будут проводить на протяжении всего сезона охоты.

Сколько продлится охота на пернатую дичь?

На водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь сезон охоты продлится до 30 ноября. Охотиться на боровую дичь можно будет до 31 декабря.

При себе у охотника должны быть: охотничий билет, разрешение на оружие, разрешение на добычу охотничьих ресурсов, а в случае охоты в закреплённых угодьях ещё и путёвка.

Также не стоит забывать о лимите добычи и вносить эти данные в разрешение.

Какие нормы добычи установлены в Алтайском крае?

На основании приказа регионального Минприроды в Алтайском крае установлены дневные и сезонные нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов:

перепел — 10 в день, 50 за сезон;

тетерев — 2 в день, 30 за сезон;

утка — 5 в день, 50 за сезон;

куропатка серая — 5 в день, 20 за сезон;

рябчик — 5 в день, 30 за сезон;

глухарь — 1 в день, 3 за сезон.

гусь — 2 в день, 10 за сезон.