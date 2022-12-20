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Более 800 млн рублей потратит барнаульский регоператор на вывоз твёрдых коммунальных отходов в 2023 году

Дороже всего обойдётся вывоз ТКО из Индустриального и Ленинского районов

20 декабря 2022, 06:34, Антон Дегтярев

Свалка / Фото: amic.ru
Свалка / Фото: amic.ru

Более 800 млн рублей потратит в 2023 году регоператор «Экосоюз» на вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) из разных районов Барнаула и с территории городского округа. Компания уже нашла подрядчика для каждого из районов. Информация об этом есть на сайте госзакупок. На портале в конце ноября выложили несколько закупок, касающихся вывоза ТКО из разных районов города. Итоги лотов подвели в середине декабря. Как следует из документов, все подрядчики начнут работу 1 января 2023 года и закончат 31 декабря 2023 года.

Во сколько обойдется вывоз мусора из Индустриального, Ленинского и Центрального районов

За сбор ТКО в Индустриальном и Ленинском районах «Экосоюз» заплатит 381, 8 млн рублей. При этом начальная цена закупки была больше — 410,6 млн рублей. За 12 месяцев подрядчик должен будет вывезти 88,4 тысячи тонн мусора (за каждое время года — по 22,1 тысячи тонн).

На вывоз ТКО из Центрального района «Экосоюз» потратит 98,7 млн рублей (при начальной цене 99,7 млн рублей). За 12 месяцев отсюда на свалки заберут 33,1 тысячи тонн отходов.

Мусор / Фото: amic.ru


Сколько потратят на мусор в Железнодорожном, Октябрьском районах и на территории городского округа

Транспортировка твёрдых коммунальных отходов из Железнодорожного и Октябрьского районов обойдётся «Экосоюзу» в 220 млн рублей (на 3,3 млн меньше начальной цены). За год из двух районов вывезут 53,4 тысячи тонн ТКО (за каждое время года будут вывозить по 13,3 тысячи тонн).

Ещё один лот касается вывоза с территории городского округа Барнаула 38,1 тысячи тонн ТКО (в каждое время года подрядчик должен будет вывозить по 9,7 тысячи тонн). Окончательная цена закупки — 99,4 млн рублей при максимальной стоимости 132,5 млн рублей.

Напомним, что с 2023 года в Рубцовской зоне будет работать новый оператор по обращению с ТКО — компания «Автотранс». Соглашение с ней подписали 15 ноября. Контракт начнёт действовать с 1 января 2023 года и продлится 10 лет. «Автотранс» будет обслуживать Рубцовск, Волчихинский, Егорьевский, Змеиногорский, Краснощёковский, Курьинский, Локтевский, Михайловский, Новичихинский, Поспелихинский, Рубцовский, Третьяковский и Угловский районы.

До 31 декабря 2022 года будет работать ООО «ВторГеоРесурс», который начал работу в Рубцовской зоне 1 января 2019 года. В апреле компания подала заявление в арбитражный суд о признании себя банкротом. «ВторГеоресурс» задолжал кредиторам 178 млн рублей. Весной 2022 года люди жаловались на оператора и говорили, что он нарушает график вывоза ТКО.

Комментарии 5

  • Все эти кошмарные цифры сложены из нормативов, завышенных на порядок. Не пугайтесь. Просто таков мусорный бизнес.
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Это деньги на строительство перерабатывающих предприятий - и где они? В чем смысл мусорной реформы , неужели отмывать деньги , и ведь не боятся президента снова и снова!
    20 декабря, Гость   Ответить
  • "Более 800 млн рублей потратит в 2023 году регоператор «Экосоюз»" ------ Нам нужно понимать не сколько потратят, а сколько мусора по факту собирается и сколько на эти деньги его вывезут? Утрировано: если мусора набралось на тонну, а смогут вывезти всего 800 кг, то зачем нам нужен такой регоператор? А если набралась тонна, ее вывезли и деньги еще остались, тогда зачем столько платить этому регоператору?
    20 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, ее вывезли и деньги еще остались === Вы о чем? Вы серьезно? У нас разве было такое, чтобы деньги остались? Их вечно не хватает))))))))
    20 декабря, Гость   Ответить
  • а зачем нужен такой оператор, который, в свою очередь, сам кого-то нанимает для вывоза? Тупо посредник, получается
    20 декабря, Гость   Ответить
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