Более 800 млн рублей потратит барнаульский регоператор на вывоз твёрдых коммунальных отходов в 2023 году

Более 800 млн рублей потратит в 2023 году регоператор «Экосоюз» на вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) из разных районов Барнаула и с территории городского округа. Компания уже нашла подрядчика для каждого из районов. Информация об этом есть на сайте госзакупок. На портале в конце ноября выложили несколько закупок, касающихся вывоза ТКО из разных районов города. Итоги лотов подвели в середине декабря. Как следует из документов, все подрядчики начнут работу 1 января 2023 года и закончат 31 декабря 2023 года.
Во сколько обойдется вывоз мусора из Индустриального, Ленинского и Центрального районов
За сбор ТКО в Индустриальном и Ленинском районах «Экосоюз» заплатит 381, 8 млн рублей. При этом начальная цена закупки была больше — 410,6 млн рублей. За 12 месяцев подрядчик должен будет вывезти 88,4 тысячи тонн мусора (за каждое время года — по 22,1 тысячи тонн).
На вывоз ТКО из Центрального района «Экосоюз» потратит 98,7 млн рублей (при начальной цене 99,7 млн рублей). За 12 месяцев отсюда на свалки заберут 33,1 тысячи тонн отходов.
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