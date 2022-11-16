В Рубцовской зоне со следующего года начнет работать новый регоператор по обращению с ТКО
Соглашение с компанией «Автотранс» подписали 15 ноября — другой победитель тендера не предоставил документы в срок
В Рубцовской зоне к работе с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) приступит компания «Автотранс». Как сообщает пресс-служба Минстроя Алтайского края, соглашение с регоператором было подписано во вторник, 15 ноября.
Организация начнёт свою работу с 1 января 2023 года — контракт подписан на 10 лет. Она будет обслуживать Рубцовск, Волчихинский, Егорьевский, Змеиногорский, Краснощёковский, Курьинский, Локтевский, Михайловский, Новичихинский, Поспелихинский, Рубцовский, Третьяковский и Угловский районы.
Отметим, что действующий региональный оператор ООО «ВторГеоРесурс» приступил к работе 1 января 2019 года и продолжит её осуществлять до 31 декабря 2022 года включительно.
Напомним, что в апреле «ВторГеоРесурс» подал заявление в арбитраж о признании себя банкротом. Это связано с задолженностью компании перед кредиторами на 178 млн рублей. Долги превышают финансовые потребности компании на 60%, а на 2022 год организации потребовалось бы 286 млн рублей.
Жалобы от жителей, как рассказывали в администрации Рубцовска, начали поступать весной 2022 года. Люди негодовали, что регоператор нарушает графики вывоза ТКО и почему-то «вывозит мусор выборочно», не из всех контейнеров.
Позднее власти провели выбор нового регионального оператора по обращению с ТКО. Победителем стала компания «Восход», однако в установленной срок она не предоставила необходимые для подписания соглашения документы. После этого власти решили заключить договор с «Автотрансом», предложение которое содержит лучшие условия по выполнению обязательств.