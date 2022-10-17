Больного туберкулёзом барнаульца принудительно отправили на лечение

В Алтайском крае судебные приставы убедили 52-летнего мужчину отправиться на лечение, сообщает региональная ФССП.

«Гражданин, зная о своём диагнозе, не задумывался о лечении. Лечащий врач, опасаясь за здоровье больного и его окружения, обратился в прокуратуру. Индустриальный районный суд удовлетворил иск о принудительной госпитализации для прохождения лечения в специализированном диспансере Барнаула», — рассказали в ведомстве.

После этого судебный пристав приехал к барнаульцу и ознакомил его с судебным решением.

«Осознав, что лечение опасного заболевания не терпит отлагательств и что он подвергают риску окружающих людей, гражданин госпитализировался в Алтайский краевой противотуберкулёзный диспансер под контролем судебного пристава-исполнителя», — подчеркнули в управлении.

Ранее в Барнауле рецидивист сбежал из противотуберкулёзного диспансера.