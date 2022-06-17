Больше 80% жителей Алтайского края поддержали инициативу по усыплению бездомных собак

Большинство опрошенных жителей Алтайского края поддерживают инициативу об усыплении бездомных животных, сообщили в пресс-службе регионального Заксобрания.

Опрос проходил в начале июня в группе АКЗС в «Одноклассниках». Его участниками стали 479 человек.

«Перед этим респондентам объясняли, что сейчас порядок такой: отлов-стерилизация-вакцинация-возврат в места обитания. Естественно, выделяются значительные средства на содержание собак, и когда животных возвращают в среду, агрессивное поведение часто остаётся. Предлагается выпускать не всех: наиболее агрессивных, бешеных, нападающих, больных — усыплять. Однако проблема не только в технологии решения вопроса с собаками, а в отношении людей к этому процессу», — говорится в пресс-релизе.

Так, за вариант «Надо усыплять, и люди это поддержат» проголосовали 82% опрошенных (393 человека). 4,4% (21 человек) также сочли, что усыплять бездомных животных надо, но люди против этого.

Ещё 10,9% (52 человека) выразили мнение, что собак надо содержать и выпускать, и люди за это. Ещё 2,7% (13 человек) тоже считают, что содержать и выпускать надо, но многие это не поддержат.

Напомним, на июньской сессии депутаты АКЗС планируют обратиться в Госдуму, чтобы она разрешила внести поправки в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Речь идёт о том, чтобы одобрить умерщвление бродячих собак, которые несут угрозу для человека.