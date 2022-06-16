Краевые депутаты потребуют от Госдумы разрешить эвтаназию бездомных собак

Алтайское Заксобрание на июньской сессии намерено обратиться в Госдуму, чтобы она разрешила внести поправки в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Речь идет о том, чтобы дать добро на умерщвление бродячих собак, которые несут угрозу для человека. Сейчас эвтаназия разрешена только в исключительных случаях. По мнению алтайских депутатов, нынешняя схема работы с бродячими животными несовершенна. Особенно явно это показали многочисленные случаи, когда в результате нападения бродячих собак в нескольких регионах погибли дети. Вопрос рассмотрят на ближайшей сессии АКЗС 24 июня.

Сейчас с бродячими животными работают по схеме, включающей в себя отлов, стерилизацию, вакцинацию и возврат в прежнюю среду обитания. Однако как сказано в пояснительной записке к законопроекту, после карантина и стерилизации в приюте, а затем возвращения в прежнюю среду обитания собаки чаще всего сбиваются в стаи, нередко проявляют агрессию, добывая себе пищу или охраняя место своего обитания, воспринимая человека как источник опасности. Также они становятся причиной ДТП, нападают на домашний скот и диких животных.

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В связи с этим депутаты полагают, что необходимо расширить перечень для эвтаназии. Так, одно из предложений предполагает, что умерщвление животного возможно при необходимой самообороне или защите жизни или здоровья человека. Также эвтаназию можно применять для собак, проявляющих немотивированную агрессию. Но только при условии, если им в течение полугода не отыщут владельца, уверены краевые парламентарии. Кроме того, усыплять необходимо тех особей, у кого в течение 10 дней после поступления в приют есть признаки бешенства.

Вместе с тем законопроект предлагает запретить возвращать животных после стерилизации и вакцинации в прежние места обитания, если это территории рядом с детсадами, школами, больницами, игровыми площадками и т.п.

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Ранее председатель комитета АКЗС по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов рассказывал, что жалоб и обращений с мест на бродячих собак и бездействие властей за последнее время очень много.

«К нам обращаются и муниципалитеты, и сами жители в связи с ростом количества безнадзорных собак. Действительно, рост есть. Причина тому — крайнее несовершенство федерального законодательства об обращении с животными. Те собаки, которых мы сегодня ловим, уже проходили стерилизацию, но зубы-то у них остаются на месте. И они есть хотят. Ветеринарные участки, на которых мы проводим стерилизацию, надо подключить и к работе по эвтаназии», — подчеркивал Серов.

Вместе с тем краевые депутаты в дальнейшем будут настаивать на обязательной регистрации домашних животных и введении административной ответственности для хозяев питомцев. Напомним, при принятии изменений в бюджет Алтайского края на 2022 год объем финансирования полномочий по отлову, стерилизации и содержанию собак был увеличен в два раза — с 16 млн до 32 млн рублей. Однако и этих денег для решения проблемы все равно недостаточно. По состоянию на начало года, в крае работало пять частных приютов, в которых содержались примерно 1200 животных.