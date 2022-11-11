Большинство алтайских работников хотели бы работать четыре дня в неделю или уйти на удаленку

Большая часть жителей Алтайского края из-за наступления зимы хотели бы работать удаленно или четыре дня в неделю. Об этом сообщает сервис «Зарплата.ру».

30% респондентов подчеркнули, что хотели бы перейти на удаленку. Еще 28% сотрудников заявили о желании сократить рабочую неделю до четырех дней в неделю. Еще 23% опрошенных отметили, что им бы было достаточно сокращения рабочего дня — им бы было достаточно, чтобы он начинался на пару часов позже.

Еще 11% жителей Алтайского края высказались за более длительные перерывы в течение рабочего дня, а 8% хотели бы иметь возможность вздремнуть в течение рабочего дня.

Респонденты также рассказали, что сложнее всего во время холодов работать в сферах услуг, строительства, медицины, промышленности, образования, транспорта и финансов.

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Говоря о восстановлении работоспособности, 43% респондентов признались, что пьют для этого витамины. Четверть во время рабочего дня не отходят от кофеварки, а 15% стараются почаще выходить на улицу. Еще 10% активно занимаются спортом. Лишь 4% заявили о поездках в санатории, еще 3% — об отдыхе в теплых краях.

От работодателей опрошенные зачастую просят, чтобы начальство шло им на уступки и для комфорта сотрудников — 35%. Еще 33% просят работы в гибридном формате. Кроме того, сотрудники высказались за уменьшение количества планерок и совещаний (15%), обеспечение доступа к кофе (9%) и свежие фрукты в офисе (8%).