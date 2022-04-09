Бывший заринский чиновник получил условный срок за взятки в крупном размере

Суд признал виновным в получении взяток бывшего председателя комитета по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью в администрации Заринска, сообщают в СУ СКР по Алтайскому краю.

Экс-чиновника приговорили к лишению свободы на семь с половиной лет условно с испытательным сроком на пять лет и штрафом в 2,5 миллиона рублей. Суд учёл, что обвиняемый признал вину во время предварительного следствия. Также сообщается, что СК арестовал его имущество на сумму более 7 млн рублей.

Следствие доказало, что в начале 2021 году муниципальный служащий нарушил закупочные процедуры и назначил определённую фирму в качестве подрядчика для благоустройства сквера. Позднее чиновник не создавал никаких препятствий и заранее обеспечивал положительную приёмку работ подрядчика. За эти свои действия мужчина получил от подрядчика взятку в размере 200 тыс. рублей.

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Ещё одно подобное преступление чиновник совершил летом 2021 года. Таким же способом он заключил контракт с другой компанией. В нарушение закона председатель комитета назначил её основным подрядчиком по ремонту автодорог в городе. После приёмки работ он получил от предпринимателя 220 тыс. рублей в качестве части взятки.

Преступление выявили сотрудники алтайского Управления ФСБ России.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае суд принял решение об условно-досрочном освобождении бывшего заместителя губернатора Юрия Денисова. Он отбывал восьмилетний срок за коррупцию и вышел на свободу на два года раньше срока.