«Цель достигнута». Депутаты и общественники проверили, как в Барнауле работают «выделенки» для автобусов

Внедрение выделенных полос для общественного транспорта в Барнауле оказалось эффективным: пассажиры автобусов и маршруток добираются до места назначения гораздо быстрее, чем раньше, а водители общественного транспорта не нарушают графики. Такой вывод сделали депутаты и общественники, которые 7 июня сами проехали на автобусе по выделенным полосам и оценили их работу. Впрочем, те из исследователей, которые прокатились в обычном автобусе, пожаловались на духоту в салоне и рекомендовали починить кондиционеры.

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Быстрее всех

Автобус, пассажирами которого были чиновники, депутаты и общественники выехал на улицы Барнаула в 17 часов — именно в это время в городе начинается час пик и пробки, на которые жалуются горожане. Организаторы решили провести «чистый эксперимент», чтобы на личном опыте убедиться, насколько верным было решение о внедрении выделенных полос для общественного транспорта после того, как в городе закрыли на реконструкцию путепроводы на проспекте Ленина.

Напомним, перед закрытием проезда по мосту, который объединяет две части города, в мэрии разработали схему движения транспорта, согласно которой приоритет должен быть у автобусов и трамваев. Для этого и ввели выделенные полосы. При этом некоторые горожане сомневались в их эффективности.

В «проверочном» выезде во вторник участие приняли представители комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, депутаты Барнаульской городской Думы, представители Общественной палаты.

Маршрут ГАЗели с «исследователями» составили по тем районам Барнаула, которые сейчас переживают наибольшие транспортные трудности. Так, стартовал автобус с площади Баварина, а конечной точкой стала улица Северо-Западная. Поездка, по словам участников, оказалась вполне комфортной и заняла меньше времени, чем они ожидали.

По словам общественницы Ольги Лонской, несмотря на то, что группа выехала в час-пик, автобус двигался быстро: от Речного вокзала до остановки «Радиозавод» на ул. Калинина добрались за полчаса.

Чиновники, депутаты и общественники проверяют работу выделенных полос/ «Вечерний Барнаул»

Вывод проверяющие сделали одинаковый: выделенные полосы эффективны, а скорость движения общественного транспорта на проблемных участках сейчас куда выше, чем у личного транспорта, вынужденного двигаться по «обычным» полосам.

Депутат барнаульской гордумы Валерий Касплер и заместитель председателя комитета по транспорту и связи Барнаула Валерий Ведяшкин отметили, что благодаря «выделенкам» автобусы соблюдают расписание и подъезжают к остановкам, следуя тому же графику, что и до закрытия путепровода.

«Есть незначительные отклонения, но в целом на ситуацию они не повлияли», — добавил Ведяшкин.

А на некоторых улицах Барнаула автобусы стали ездить даже быстрее, чем раньше. Это, например, проспект Строителей в сторону Павловского тракта, где до появления выделенных полос автобусы долго стояли в пробках. Сейчас общественный транспорт там проезжает без заторов.

Терпение и дисциплина

А вот водители личных авто испытывают на себе транспортный коллапс, соглашаются эксперты. Но при этом трудности они переносят довольно дисциплинированно, отмечает Ведяшкин.

Спустя неделю после появления новшеств автовладельцы гораздо реже нарушают правила, заезжая на выделенные полосы и постепенно привыкают к дорожной ситуации в городе, говорит чиновник.

Всем угодить все равно было нельзя, добавляет член Общественной палаты Барнаула Александр Миронов и подчеркивает: власти города думали в первую очередь о тех, кто ездит на общественном транспорте, так как их в городе просто-напросто больше. А сложности с личным транспортом придется перетерпеть. Ну или пересесть на автобусы.

По мнению депутата барнаульской гордумы Вячеслава Перерядова, в этот период очень полезна работа регулировщиков в напряженных местах на дороге. Они помогают упорядочить движение и устранить возникающие заторы.

В целом движение в городе плотное, говорит народный избранник, но схема с выделенными полосами работает, и движение постепенно ускоряется. На общественном транспорте же добираться до места назначения сейчас очень даже удобно.

«Мероприятия по обустройству выделенных полос оправдались и мера была эффективной. Мы считаем, что цель достигнута», — говорит Валерий Ведяшкин.

«Нужны кондиционеры»

Депутат БГД Дмитрий Абалымов проехал по центральным улицам не только на специальном, но еще и на обыкновенном автобусе. И хоть передвигаться на нем было значительно быстрее, чем на машине, но путь был не слишком комфортным, отмечает депутат: в салоне не работал кондиционер. И если в будущем планируется пересадить многих людей с личного транспорта на общественный, то вопрос с кондиционерами необходимо решать, отмечает Абалымов. Тем более, что впереди снова жаркие дни.

Чиновники, депутаты и общественники проверяют работу выделенных полос/ «Вечерний Барнаул»

«На значительной части маршрутов были заявлены автобусы с кондиционерами, и за это даже давался дополнительный балл на торгах. Но в сейчас кондиционеры редко включаются. Наверное, надо подумать над регламентирующими документами, чтобы те предприниматели, которые заявили машины с кондиционерами, включали их при определенной температуре. Например, на улице + 25 градусов, и кондиционер в обязательном порядке должен быть включен», — говорит Абалымов.

Напомним, что выделенные полосы появились в Барнауле из-за ремонта путепровода на Новом рынке, который закрыли для движения 21 мая. Сейчас такие полосы есть на проспектах Ленина, Калинина и Строителей, на улицах Аносова и Челюскинцев.

Ездить по «выделенкам» могут только автобусы, троллейбусы и маршрутки, школьные автобусы, велосипедисты, а также машины экстренных служб и такси, которые зарегистрированы в этом статусе. Если водитель обычного автомобиля заехал на выделенную полосу, то он должен будет заплатить штраф 1,5 тысячи рублей. С 10 по 31 мая 2022 года за выезд на выделенные полосы барнаульское ГИБДД оштрафовало 280 водителей.

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