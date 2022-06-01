280 барнаульских водителей оштрафовали за езду по выделенным полосам в мае

Барнаульское ГИБДД оштрафовало 280 водителей, которые заехали на выделенные полосы с 10 по 31 мая 2022 года. Об этом amic.ru рассказали в ведомстве.

Нарушителей штрафовали по ст. 12.17 ч. 1.1 КоАП РФ на 1,5 тысячи рублей. Именно такое наказание предусмотрено для тех, кто ездит по выделенным полосам. Также с водителями ведут профилактические беседы.

Сейчас инспекторы ДПС работают на участках, где движение затруднено. В целом, отмечают в ГИБДД, обстановка на магистралях города сейчас стабильная, на определённых участках есть заторы, там ежедневно дежурят экипажи ДПС.

Отметим, что всего с 1 по 31 мая 2022 года в Барнауле произошло 82 ДТП. В них шесть человек погибли, а 102 получили травмы.

Напомним, что выделенные полосы появились в Барнауле в середине мая из-за ремонта моста на Новом рынке. Сейчас они есть на проспектах Ленина, Строителей, Калинина, а также на улицах Аносова и Челюскинцев. Власти сделали выделенные полосы затем, чтобы общественный транспорт во время реконструкции путепровода мог ездить по городу без пробок.

По выделенным полосам могут двигаться только автобусы и маршрутки, троллейбусы, велосипедисты, а также школьные автобусы и легковые такси. Обычным машинам по ним ездить нельзя. Кстати, последним полосы сильно усложнили жизнь. После введения «выделенок» и закрытия моста водители начали жаловаться на серьёзные пробки. Путь до работы у многих автолюбителей увеличится на час-полтора.

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Общество Как ездить по выделенным полосам в Барнауле, чтобы не нарваться на штраф. Инструкция