Цена проезда вырастет на три рубля с 1 февраля в транспорте Новоалтайска

Жители пришли к выводу, что на такси выгоднее ездить

04 января 2023, 16:39, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В паблике «Город Новоалтайск» жители обсуждают повышение стоимости проезда с 1 февраля 2023 года.

«Сегодня в маршруте № 205 висело объявление: „С 1февраля 2023 года проезд по Новоалтайску 30 рублей“. В Барнауле за два рубля спорили, а здесь сразу на три! Не на каждом предприятии есть служебный транспорт, и протяжённость маршрутов меньше, чем в краевой столице», — возмутился житель города.







В комментариях отметили, что стоимость проезда повышается до 30 рублей и в новоалтайской маршрутке № 110.

«Цены везде повышают и повышают. И главное, что на сайте нашего города такой информации нет», — отметили горожане.

Жители пришли к выводу, что на такси выгоднее ездить, если скидываться будут несколько человек, которым ехать в одну сторону.

Напомним, в Барнауле новый тариф начал действовать с 1 января 2023 года: стоимость проезда в транспорте выросла с 28 до 30 рублей.