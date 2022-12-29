Цены на электроэнергию в России в декабре достигли рекордного максимума

Отмечается, что цена на ресурс варьируется в зависимости от спроса и предложения

29 декабря 2022, 14:19, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Цена на электричество в некоторых регионах России достигла исторического максимума. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Биржевые цены на электроэнергию в европейской части России и на Урале в декабре вернулись к существенному росту, достигнув в моменте исторического максимума в 1,8 тысячи рублей за 1 МВт/ч», — сказано в сообщении.

Отмечается, что цена на ресурс изменяется в зависимости от спроса и предложения. В декабре спрос на электроэнергию вырос в сравнении с ноябрем, однако почти не изменился в сравнении с декабрем прошлого года.