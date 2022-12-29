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Цены на электроэнергию в России в декабре достигли рекордного максимума

Отмечается, что цена на ресурс варьируется в зависимости от спроса и предложения

29 декабря 2022, 14:19, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Цена на электричество в некоторых регионах России достигла исторического максимума. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Биржевые цены на электроэнергию в европейской части России и на Урале в декабре вернулись к существенному росту, достигнув в моменте исторического максимума в 1,8 тысячи рублей за 1 МВт/ч», — сказано в сообщении.

Отмечается, что цена на ресурс изменяется в зависимости от спроса и предложения. В декабре спрос на электроэнергию вырос в сравнении с ноябрем, однако почти не изменился в сравнении с декабрем прошлого года.

Комментарии 7

  • Это фигня, а вот цены на ЖКХ достигли исторического максимума и далеко перевалили его, вот это да, это серьезно.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Зато Европа замерзает!
    29 декабря, Гость   Ответить
  • А вы дурачки ,дальше смотрите как в Европе все плохо
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Цена на электричество в некоторых регионах России достигла исторического максимума. ---- Это государственная любовь к патриотам России.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Европа Европа а унас еще хуже . Все на месте. Всего достаточно а цены при покровительстве пятой колоной неолиберального мирового глобализма, при полном ОДОБРЯМ такого же правящего режима, олигархов от энергетики растут семимильными шагами а значит рост и на все без исключения для обеспечения их сверхбогатств
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Спасибо деду за Победу
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Блажен, кто верует ребята * Что скромной станет вдруг квартплата
    30 декабря, Гость   Ответить
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