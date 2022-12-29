Барнаульцам советуют проанализировать свои квитанции за коммуналку с рекордными суммами

По словам экспертов, платёжки за январь шокируют еще больше

29 декабря 2022, 11:05, ИА Амител

В Центре управления регионом (ЦУР) посоветовали жителям Алтайского края, у которых общий счёт за ЖКУ увеличился на 50-70%, обратиться в вычислительный центр ЖКХ, сообщают «Вести. Алтай».

Ранее жители Барнаула начали массово жаловаться на суммы за ЖКУ, пришедшие в декабре. Во многих квитанциях платежи выросли чуть ли не в два раза, при этом предельная величина роста тарифов для города установлена на уровне 14,7%.

Жителям посоветовали внимательно проанализировать свои квитанции и в случае сомнений обратиться, например, в вычислительный центр ЖКХ. Сделать это можно и нужно через ГИС «ЖКХ», личный кабинет. Либо написать письменное обращение.



Кроме того, есть возможность обратиться за компенсациями и субсидиями, если счёт за ЖКУ превышает допустимый «потолок» — то, что вышло за пределы 14,7%. При этом в СГК тариф на тепло и подогрев воды, которые занимают большую долю всей платёжки, вырос на 11%.

«Так что на компенсации в краевой столице смогут рассчитывать только абоненты других теплоснабжающих организаций, а это 3-5% населения», — отметили в телесюжете.

По словам экспертов, платёжки за январь шокируют еще больше: счета за декабрь закрываются раньше — это значит, что в январский расчётный период попадут пять-семь последних дней декабря.