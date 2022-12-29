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Барнаульцам советуют проанализировать свои квитанции за коммуналку с рекордными суммами

По словам экспертов, платёжки за январь шокируют еще больше

29 декабря 2022, 11:05, ИА Амител

В Центре управления регионом (ЦУР) посоветовали жителям Алтайского края, у которых общий счёт за ЖКУ увеличился на 50-70%, обратиться в вычислительный центр ЖКХ, сообщают «Вести. Алтай».

Ранее жители Барнаула начали массово жаловаться на суммы за ЖКУ, пришедшие в декабре. Во многих квитанциях платежи выросли чуть ли не в два раза, при этом предельная величина роста тарифов для города установлена на уровне 14,7%.

Жителям посоветовали внимательно проанализировать свои квитанции и в случае сомнений обратиться, например, в вычислительный центр ЖКХ. Сделать это можно и нужно через ГИС «ЖКХ», личный кабинет. Либо написать письменное обращение.

Кроме того, есть возможность обратиться за компенсациями и субсидиями, если счёт за ЖКУ превышает допустимый «потолок» — то, что вышло за пределы 14,7%. При этом в СГК тариф на тепло и подогрев воды, которые занимают большую долю всей платёжки, вырос на 11%.

«Так что на компенсации в краевой столице смогут рассчитывать только абоненты других теплоснабжающих организаций, а это 3-5% населения», — отметили в телесюжете.

По словам экспертов, платёжки за январь шокируют еще больше: счета за декабрь закрываются раньше — это значит, что в январский расчётный период попадут пять-семь последних дней декабря.

Комментарии 59

  • Комитет по ценам пусть проанализирует свое существование! Учиться пусть сходят для понимания что такое 1 Гкал тепла! И почему в квартиру площадью 60 кв нельзя технически подать 2 гкал, ну если конечно собственник не желает устроить сауну с температурой + 60 градусов!
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Все имеют доступ в интернет. Поискать то всего нужно - собственник СГК , строительство яхт за рубежом!
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Учиться пусть сходят - Зачем? можно дураком всю жизнь прожить. Норм.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • есть информация, что взносы на капитальный ремонт с 01.01.2023 проиндексируют в 1,47 раза так вот
    29 декабря, Гость   Ответить
  • жара в квартирах стоит, форточки открытые, поэтому и оплата возросла . Что бы уменьшить платежи, надо что бы СГК прекратили дико теплоноситель греть, поприжали свои аппетиты!
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Топить улицу такое себе...
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, надо что бы СГК прекратили дико теплоноситель греть --- Не, надо чтобы СГК перестала яхты за рубежом себе строить.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Было 1,03 гкал, стало 1,89 гкал. Как это проверишь?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Может прокуратура проанализирует?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Прокуратуре, видимо, не хочется влезить в эти дела: все мозги сломаешь и ничего не добъешься. В этих ЖКУ-ушных делах сам черт ногу сломит.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Государство подняло на тепло. Чего там проверять прокуратуре?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • как обычно людей держат за идиотов
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Надо проверять формулу ценообразования на тепло... В одной статье здесь пишут что в морозы расход топлива увеличился на 15%, а суммы за отопление выросли на 50-100% как так???
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Чего там проверять прокуратуре? --- "формулу ценообразования на тепло" ... "пишут что в морозы расход топлива увеличился на 15%, а суммы за отопление выросли на 50-100% "
    29 декабря, Гость   Ответить
  • комменитарии не уходят
    29 декабря, Гость   Ответить
  • У нас у дома крышка уличного колодца прогрета до +20 (тепловизиром смотрел). И так много где. Улицу отапливаем. Но вопрос, ее же и раньше отапливали, раньше это тоже было включено в тариф...
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Эти платежки - поздравление с новым годом от президента. Никто разбираться и исправлять не будет.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Так нам всем и надо!
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Ого, получается, желающих потерпеть во имя великой победы над Украиной уже не наблюдается? А че так? Раньше, помнится, их тут много было.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Какой гис ЖКХ,опять болтавня,ничего не скажут и не покажут,я в этой сфере 10 лет уже.Терпите,граждане,терпите,ещё немного и лето.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Проанализировали. Квартира 30 квадратов с одним прописанным - 5 521, квартира сорок два квадрата с двумя прописанными - 4 799. Это как так?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Сволочи
    29 декабря, Гость   Ответить
  • А что анализировать? Никаких рычагов влияния у народа нет. На депутатов народ не влияет. Общественных организаций нет. Прокуратура - прикинется цветочком. В этой ситуации почему бы коммунальшикам и не охренеть?
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Когда вы едросы подохните все уже.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Как вы достали с повышения ми. Терпение у народа заканчивается.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Ну все единороссы,минус два голоса на выборах у вас обломилось.хватит уже.
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, а то наши голоса когда-то на что-то влияли.....
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Сытый голодного не поймёт...для высше стоящих органов 5 ли тысяч, десять литысяч в квитанции, -подумаешь....Вариантов нет,платить придётся!
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Всё смешалось - люди, кони ...
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, они нас считают дураками и быдлом)))) все они понимают
    29 декабря, Гость   Ответить
  • Нам обещали что вот вот и вся Европа вымерзнет. Так вот, не вымерзнет. Мы с вами оплатим,в двойном размере, чтоб не вымерзла.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Это вам за то, что на выборы не ходите. А если ходите, то галочки ставите где вам прикажут. Так что помалкивайте, платите и терпите.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, А что, кто то за них еще голосует?
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Сытый голодного не уразумеет.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Угадайте, куда вчера послали в вычислительном центре?))) Идите в ЖЭУ!
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Каким надо быть ДУРАКОМ чтобы считать что вИборы как то могут повлиять на нынешнюю власть?(.23 года правления Царя,ещё ничего нигде и никому не принесло Пользы.а на Спектакальных вИборах вам нарисуют любые цифры
    30 декабря, Гость   Ответить
  • В этой ситуации почему бы коммунальщикам и не охренеть? --- плюс
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Росстат: Средняя зарплата в Алтайской крае январь 2022г - 31789р, октябрь 2022г - 40319р. рост почти 27% ! И это только по октябрь. Опубликуют за год, будет еще интереснее. Впереди всей России. Чего всем не нравится.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Нужно массово завалить прокуратуру обращениями. Тогда, возможно, пошевелится!
    30 декабря, Гость   Ответить
  • О боже повысили у них мы в горняке с такими тарифами уже несколько лет живем. Но сейчас уже страшно смотреть сколько будет
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, пошел нахуй придурок. Чего вам не нравится. А ты знаешь откуда идет этот термин средняя зп проще сказать так что нищий получаешь на кусок хлеба, а другие получают миллионы и с этого всего выводят ср. Зп
    30 декабря, Гость   Ответить
  • В районах края ещё больше увеличились платежки.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, надо эту всю свору жуликов вместе с губернатором за решетку сажать и отбирать все их имущество потому что это ОПГ и вообще смотришь на них им радость доставляет зделать больно людям.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Росстат врёт и врал то что выросло та это у чиновников вот и получается по среднему.но даже еслиб и поднялась зарплата то конечно ее надо отобрать в виде поднятия тарифов лекарства продуктов и ТД. И врезультате люди опять в минусе.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, ну все возмущены а толку то поговарили и забыли (((один в лес другой по дрова)))
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, да нужно этих проклятых капиталистов отстранить от власти вместе с их предводителем, который уже больше 20 лет правит и делает всё, чтобы эти ненасытные твари прочветали и радовались... Ладно пускай будет рынок, но, КАК ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ МОГУТ БЫТЬ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ????!!!??!? БЛЯТЬ ЗДЕСЬ НЕТ КОНКУРЕНЦИИ!!!!! И ПОКА ЭТИ МОНОПОЛИИ НЕ БУДУТ НАЦИНАЛИЗИРОВАНЫ И ГОСУДАРСТВО НЕ БУДЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ ТАРИФЫ И ЦЕНЫ, ТАК И БУДЕТ!!!!! ☝️ А ИЗМЕНИТЬ ЭТО МОЖЕТ ТОЛЬКО ДРУГОЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ГОСУДАРСТВА, А НЕ ЭТОТ ВВП.!!☝️ ☝️ ☝️
    30 декабря, Гость   Ответить
  • И еще в одном нас обманывают!!! Переходящие дни с ноября, а тариф подняли с 1 декабря, так почему эти ноябрьские дни начислили по повышеному тарифу? В квитанции тогда должно быть две строки: ноябрь по старому тарифу и декабрь. И так уже сколько лет приписки!!!
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Господи, вы о чем все?… Славгород - 3823,10р стоит 1гк, квартира 60кв 8120р за декабрь и при этом жарко не было, от слова совсем
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Райцентр Михайловское-площадь квартиры 64 квадрата, платежка за отопление-12 тысяч.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Это просто всеобщий обман, а вдруг прокатит, ведь без лоха и жизнь плоха, а мы все для государства лохи и быдло, которое нужно "доить" 5858,79 за ноябрь и 8600,2 за декабрь, квартира 61 кв, 2,5 прописано (дочка в Нске учится и живёт , за мусор за неё не платим?) температура в квартире 20 градусов это потолок, цена?думаю перестать платить вообще, жилье единственное, пока выселять по суду, мы сдохнем от такой жизни
    30 декабря, Гость   Ответить
  • раньше было-экономика должна быть экономной. как-то получалось. теперь она просто неуправляемая. эмоций много. подумайте о празднике. жизнь продолжается. с наступающим новым годом. радуйтесь жизни.
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, так терпите дальше... Мы же русские... Сила?
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, это дело местных властей и ЖКХ. Президенту только и дело в платёжки лезть. Голову включайте, а то уже где только не виноват президент, 400 рыл в Госдуме что делают? Да и Барнауле депутатов полно
    30 декабря, Гость   Ответить
  • Это массовый сговор СГК и Тсж. Никто не контролирует подачу тепла на входе в дом, а если и пытаються, то Тсж ломают замки на входе в терловую и врубают краны на всю катушку. Каждый дом, должен проголосовать, собрав жильцов и оформив протокол, чтоб отрегулировали подачу тепла на входе в дом. Будут бойкотировать «ручные председатели» в доме, которые имеют льготы и подписывают, различные акты приемки неглядя, но это надо сделать. Создайте общедомовые чаты, расклейте листовки, чтоб люди вошли в эти чаты и решите вопрос.
    31 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, надо выходить на протесты
    31 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, шутник
    31 декабря, Гость   Ответить
  • Президенту Российской Федерации Владимиру Путину пожаловались на высокие тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Глава государства отреагировал на это обращение. «Мы обязательно с этим [вопросом] поработаем», — отметил он на «Прямой линии». Трансляция мероприятия проходит на платформе VKLive.----Так что, гостенек, сам включай свою бестолковку
    31 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, квартира в 44квадрата 6700 не хоите?
    31 декабря, Гость   Ответить
  • Присоединяюсь.еще минус два голоса против Единорогов.
    31 декабря, Гость   Ответить
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