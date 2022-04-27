Часть жителей Ленинского района 28 апреля останется без горячей воды и отопления

28 апреля энергетики отключат подачу отопления и горячей воды для части жителей Ленинского района. Об этом сообщили в пресс-службе СГК.

Под отключение попадут 28 домов, два детских сада, две школы и пять административных зданий. Это необходимо для завершения работ на сетях по улице Георгия Исакова.

Подрядчики демонтируют заглушки на тепловых сетях и уберут временные трубопроводы, по которым вода и отопление проступали в дома во время ремонта.

Отмечается, что это будет первым этапом отключения в этом районе. После выходных энергетики вынуждены будут ещё раз остановить подачу ресурса.

Отключение будет действовать с 9 до 18 часов. Полный список зданий, попадающих под него, доступен в документе.

Ранее энергетики рассказали о том, будут ли отключать горячую воду в домах барнаульцев из-за ремонта моста у Нового рынка. Работы по его реконструкции тесно связаны с теплосетями, но всё не так страшно, уверяют в СГК.