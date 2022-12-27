Черная полоса. Почему и на сколько в Барнауле подорожал новый концертный зал на месте бывшей «Зебры»

Закончить работы планируют в 2023 году. Но это не точно

27 декабря 2022, 08:16, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

Работы по реконструкции здания Алтайского государственного музыкального колледжа, где в начале 2000-х размещался культовый ночной клуб «Зебра», вновь подорожали из-за изменений в проектно-сметной документации. Если изначально на возведение нового здания планировали потратить около 360 миллионов рублей, то теперь — почти 420 миллионов. Сумма, по сведениям amic.ru, неокончательная и уже в ближайшее время может перевалить за полмиллиарда. Закончить работы планировали летом 2023 года. Однако график уже отстал на полгода из-за постоянных изменений проектно-сметной документации.

Какие проблемы возникли с реконструкцией здания?

Изначально планировалось потратить на работы около 320 миллионов рублей. Деньги выделили из бюджета Алтайского края. Однако в конце 2021 года из-за резкого скачка цен на строительные материалы и металл властям пришлось в срочном порядке пересматривать условия договора с подрядчиком. В итоге стоимость договора выросла до 419 миллионов рублей. «Сердцем» будущего колледжа станет вместительный концертный зал, рассчитанный на 447 мест. Для него необходимо было закупить новое импортное музыкальное оборудование, подорожавшее на 40%.

Как пояснили amic.ru в Минстрое Алтайского края, были проведены изменения проектно-сметной документации. Корректировка сметы выполнялась в связи с выявлением дополнительных работ после вскрытия строительных конструкций подрядной организацией в ходе проведения реконструкции объекта, объясняют в ведомстве. Иными словами, когда рабочие приступили к реконструкции, выяснилось, что состояние здания бывшего клуба «Зебра» намного хуже, чем предполагалось ранее. Пришлось на ходу вносить изменения и пересчитывать смету.

При этом, несмотря на изменения в проекте, подчеркнули в Минстрое, срок окончания работ остался прежним: июль 2023 года. Однако еще летом этого года глава ведомства Иван Гилев сообщал журналистам, что строителям понадобиться минимум 5 месяцев дополнительно на реконструкцию здания. По информации amic.ru, в настоящее время выполнено только 10% от объема запланированных работ, а график отстает на полгода. Причина — в некачественном проекте, который буквально приходится «дорабатывать на коленке». Подрядчиком выступает компания «Век-строй», которая до этого занималась возведением театра кукол «Сказка».

Что известно о реконструкции здания музыкального колледжа?

В 2018 году строители привели в порядок четырёхэтажный учебный корпус: заменили кровлю, инженерные коммуникации, окна, отремонтировали классы, фасад, оборудовали звукоизоляцию. Летом 2021 года началась реконструкция пристройки колледжа, включающей в себя административно-учебные помещения, концертный зал и вестибюль, который когда-то занимал клуб «Зебра».

Согласно проекту, на цокольном этаже здания будет находиться зона технических и служебных помещений. Кроме того, там разместят туалеты для посетителей и лифты. На первом этаже будущего зала расположат кассы, вестибюль с кафе, а также концертный зал на 447 человек. Ширина зала составит 17,3 метра, а его глубина — около 30 метров. Также на первом этаже появятся гримёрные и склады для музыкальных инструментов. В ходе реконструкции площадь объекта увеличится на 1000 квадратных метров: будет построен третий этаж, соединяющий концертный зал с четырёхэтажным корпусом. Здесь разместят библиотеку, читальный зал и административные кабинеты.

Строителям придётся с нуля возвести новую сцену. На ней установят новое музыкальное и световое оборудование. Также подразумевается площадка для подъёмного механизма роялей и зона для размещения симфонического оркестра.

После завершения всех работ в Барнауле появится ещё один современный концертный зал, где будут проводить мероприятия самого высокого уровня. А вот прилегающую к зданию музыкального колледжа территорию будут благоустраивать незначительно. Рядом с входом со стороны Геблера установят лавочки, высадят газон и установят фонари. Подразумевается и вместительная парковка для автомобилей.