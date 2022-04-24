Число погибших в результате пожара в оборонном НИИ в Твери увеличилось до 17

Число погибших в результате пожара в Центральном научно-исследовательском институте войск Воздушно-космической обороны РФ в Твери увеличилось до 17. Об этом сообщает ТАСС.

«В ходе разбора завалов обнаружены останки ещё шестерых погибших. Общее количество жертв пожара составляет 17 человек», — сказал источник. Он добавил, что разбор сгоревших конструкций ещё продолжается.

Пожар в оборонном НИИ произошёл в четверг. Его общая площадь составила 2,5 тысячи квадратных метров. Из здания спасли 54 человека, 98 эвакуировали. Около 30 человек пострадали. По предварительной информации, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети, а к распространению огня на значительную площадь мог привести поздний вызов пожарных.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»), дело расследуют военные следователи.