Что за комета ZTF пролетает рядом с Землёй и как её можно увидеть?

Упустите её, и следующего сближения придётся ждать 50 тысяч лет

24 января 2023, 06:51, ИА Амител

Комета ZTF / Фото: @pagedowner

С середины января жители Земли (увы, не все) могут наблюдать необычайно яркое и удивительно зелёное небесное тело. Вблизи нашей планеты пролетает комета C/2022 E3, более известная как ZTF. Если повезёт, это чудо можно увидеть даже невооружённым глазом. Пик кометы, когда её лучше всего будет видно, ещё впереди. Но любители астрономии уже публикуют фото светящейся красавицы.

Рассказываем, что за комета пролетает рядом с Землёй, когда будет её пик и как можно её увидеть.

1 Что за комета ZTF пролетает рядом с Землёй? По предположению астрономов, комета ZTF – это космический объект родом из облака Оорта. Открыли её совсем недавно, в марте 2022 года. В тот момент небесное тело пролетало вблизи Юпитера. Теперь оно сблизилось и с Землёй. Комета светится необычным зелёным светом, что делает её особенно красивой на ночном небе. Кстати, объект движется по очень вытянутой траектории, поэтому период её обращения – около 50 тысяч лет. Так что если вы пропустите её появление в небе, следующего ждать придётся очень долго.

2 Как близко к Земле подлетит комета? "Близко" в астрономии – очень относительное понятие. От нас до кометы – десятки миллионов километров. На пике, когда ZTF будет ближе всего к Земле, между нами будет 42 млн километров.

3 Когда эту комету можно будет увидеть? Комету можно увидеть уже сейчас. Она находится на видимом расстоянии уже с середины января. Барнаульский фотограф grad.i.ent даже снял её в небе над Алтайским краем. Фото: @pagedowner Так что увидеть ZTF можете и вы: если повезёт и вы будете знать, куда смотреть.

4 Когда наступит пик кометы ZTF? 1 февраля. В этот день комета ZTF будет ближе всего к нашей планете. Поэтому и видимость будет самой большой.

5 Что нужно, чтобы разглядеть комету в ночном небе? Несмотря на то, что пик наступит 1 февраля, астрономы советуют наблюдать за ней в последнюю неделю января. Потом обзору может помешать полнолуние. "Комета будет наиболее яркой в начале февраля, когда она сблизится с Землёй. Однако полнолуние может затруднить наблюдение. В Северном полушарии комету будет проще увидеть в последнюю неделю января. Например, дни с 23 по 25 января будут подходящими для наблюдений за кометой. В эти дни её можно будет наблюдать с самого вечера, – пояснил НГС директор обсерватории СибГУ Сергей Веселков. Кроме того, небо должно быть чистым. Естественно, если на небе будут тучи, никакой кометы вы не увидите. Также стоит помнить, что обзору очень мешает городская засветка. Чтобы рассмотреть хвостатое чудо, лучше наблюдать за ним вдали от города.