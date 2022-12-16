Что запрещает новый закон о диверсионной деятельности?

Максимальные штрафы за диверсионную деятельность в РФ достигнут миллиона рублей, в тюрьму можно попасть до конца жизни

16 декабря 2022, 07:45, Антон Дегтярев

Фото: duma.gov.ru

Госдума планирует ужесточить наказание за диверсионную деятельность. В первом чтении нижняя палата российского парламента приняла блок законов, по которым за содействие диверсионной деятельности, финансирование и обучение диверсантов смогут посадить и на пожизненный срок. А максимальные штрафы достигнут миллиона рублей. Amic.ru разобрался, что именно запрещает законопроект и какое наказание он вводит.

Кто такие диверсанты и диверсия?

Диверсанты — это те, кто разрушает и выводит из строя объекты военного и государственного значения в тылу противника либо готовится к такой деятельности.

По российскому закону, диверсия — это «совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ».

Что меняет закон?

Закон вводит поправки в Уголовный кодекс РФ. Предполагается появление в УК трёх новых статей — «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности», «Содействие диверсионной деятельности», «Организация диверсионного сообщества и участие в нём».

Законы устанавливает уголовную ответственность за содействие диверсантам, вовлечение, призывы и склонение к финансированию таких актов. Наказывать будут за обучение диверсионным актам и за создание преступных сообществ для совершения диверсий.

За склонение, вербовку или другое вовлечение в диверсионную деятельность, а также за её финансирование или обучение диверсиям можно будет попасть за решётку на пожизненный срок.

За создание диверсионного сообщества можно будет также угодить в тюрьму на пожизненный срок. За участие в такой организации будет грозить до 10 лет лишения свободы, а за пособничество в диверсиях — от 10 до 20 лет.

Счета тех, кто финансирует диверсионную деятельность, будут блокировать — так же, как сейчас блокируют кошельки спонсоров терроризма.

Кроме того, депутаты собираются изменить закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Он позволит блокировать материалы с инструкциями об изготовлении боеприпасов. Такую информацию запретят.

Зачем ужесточили закон о диверсантах?

Депутаты Госдумы считают, что закон защитит Россию и её граждан от террористических и диверсионных угроз.

«Учитывая, что Российская Федерация проводит специальную военную операцию и одновременно принимает беженцев, остаётся открытой для въезда и выезда иностранных граждан, принятие законопроектов — принципиально важный шаг, необходимый для защиты нашей страны», — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В законе уже есть наказание за диверсии?

Да, в Уголовном кодексе уже есть статья 281 «Диверсия». За диверсию (то есть взрыв, поджог и разрушение инфраструктуры) положено наказание минимум 10-15 лет лишения свободы, а максимум — пожизненный срок.

Закон ещё не принят?

Нет, блок законопроектов принят только в первом чтении, будут ещё вторые и третьи чтения. Затем законопроект должен одобрить Совет Федерации и подписать президент.