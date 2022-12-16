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Что запрещает новый закон о диверсионной деятельности?

Максимальные штрафы за диверсионную деятельность в РФ достигнут миллиона рублей, в тюрьму можно попасть до конца жизни

16 декабря 2022, 07:45, Антон Дегтярев

Фото: duma.gov.ru
Фото: duma.gov.ru

Госдума планирует ужесточить наказание за диверсионную деятельность. В первом чтении нижняя палата российского парламента приняла блок законов, по которым за содействие диверсионной деятельности, финансирование и обучение диверсантов смогут посадить и на пожизненный срок. А максимальные штрафы достигнут миллиона рублей. Amic.ru разобрался, что именно запрещает законопроект и какое наказание он вводит.

Кто такие диверсанты и диверсия?

Диверсанты — это те, кто разрушает и выводит из строя объекты военного и государственного значения в тылу противника либо готовится к такой деятельности.

По российскому закону, диверсия — это «совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ».

Что меняет закон?

Закон вводит поправки в Уголовный кодекс РФ. Предполагается появление в УК трёх новых статей — «Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности», «Содействие диверсионной деятельности», «Организация диверсионного сообщества и участие в нём».

Законы устанавливает уголовную ответственность за содействие диверсантам, вовлечение, призывы и склонение к финансированию таких актов. Наказывать будут за обучение диверсионным актам и за создание преступных сообществ для совершения диверсий.

За склонение, вербовку или другое вовлечение в диверсионную деятельность, а также за её финансирование или обучение диверсиям можно будет попасть за решётку на пожизненный срок.

За создание диверсионного сообщества можно будет также угодить в тюрьму на пожизненный срок. За участие в такой организации будет грозить до 10 лет лишения свободы, а за пособничество в диверсиях — от 10 до 20 лет.

Счета тех, кто финансирует диверсионную деятельность, будут блокировать — так же, как сейчас блокируют кошельки спонсоров терроризма.

Кроме того, депутаты собираются изменить закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Он позволит блокировать материалы с инструкциями об изготовлении боеприпасов. Такую информацию запретят.

Зачем ужесточили закон о диверсантах?

Депутаты Госдумы считают, что закон защитит Россию и её граждан от террористических и диверсионных угроз.

«Учитывая, что Российская Федерация проводит специальную военную операцию и одновременно принимает беженцев, остаётся открытой для въезда и выезда иностранных граждан, принятие законопроектов — принципиально важный шаг, необходимый для защиты нашей страны», — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В законе уже есть наказание за диверсии?

Да, в Уголовном кодексе уже есть статья 281 «Диверсия». За диверсию (то есть взрыв, поджог и разрушение инфраструктуры) положено наказание минимум 10-15 лет лишения свободы, а максимум — пожизненный срок.

Закон ещё не принят?

Нет, блок законопроектов принят только в первом чтении, будут ещё вторые и третьи чтения. Затем законопроект должен одобрить Совет Федерации и подписать президент.

Комментарии 16

  • Не надоело ?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Нужно больше запретов, а то совсем распоясались.. Когда уже право крепостное вернут??
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Это засуетились после серии пожаров из-за непотушеных сигарет?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • А вообще, пожар на шинном заводе выглядит очень подозрительно. Во-первых- выбор объекта. Сгорел ключевой цех, блокирующий работу всего завода. Крадуны сожгли бы склад готовой продукции. Во- вторых- время возгорания. В 4 утра самое удобное время- охрана уже потеряла бдительность и по большей части спит, а рабочих еще нет и поднять тревогу некому. Вобщем, есть над чем подумать...
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Не надо было начинать. чтобы не разжигать
    16 декабря, Гость   Ответить
  • А чё это вы засуетились? Правильно ужесточают ответственность. За диверсии вообще к стенке надо ставить.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • из-за непотушеных сигарет? **** Это где якобы непотушенная сигарета была? Ну-ка напомни. Мега в Химках ясно от чего сгорела - отключили пожарную сигналку и проводили сварочные работы. А где сигареты курили?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • А вообще, пожар на шинном заводе выглядит очень подозрительно. ===== Ну, чтобы разработать эту версию, нужно ведь работать. А сажать будут каких-нибудь блогеров да придурков, перепостивших смешную двусмысленную картинку...
    16 декабря, Гость   Ответить
  • А сажать будут каких-нибудь блогеров да придурков, перепостивших смешную двусмысленную картинку... ***** В хохляндии ещё до войны садили за георгиевские ленточки.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Пожары начинаются с малого.Много значит правильное и своевременное реагирование на него.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, на крейсере Москва курили)
    16 декабря, Гость   Ответить
  • В Одессе мужик вывесил у себя на балконе российский флаг, хохлы его на 15 лет посадили.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • В 1918 году на Алтае вышло постановление, поджигателей леса предписывалось убивать на месте либо связанными доставлять в Барнаул, в ГубЧК.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Их надо тольковешать публично на площади.Это по эмоции но справедливо. А по холодному расчету закрыть границу с украиной и странами НАТО для свободного въезда и выезда оставив только делегации по приглашению власти бизнеса. Всех якобы беженцев расселять по России после нахождения и проверки в Центрах для беженцев. Не селить их вблизи любых стратегических объектов и объектов критической инфраструктуры и административных центров страны и регионов в глушь в провинцию.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Прежде всего осознать и вбить себе в голову что это не украина организовывает и совершает диверсии. Это шавка может быть не значительный исполнитель. Диверсии на нашей территории готовят сотнями а то и тысячами спецслужбы мирового сионизма ЦРУ(сша) и Моссад(израиль) опираясь на адептов неолиберального глобализма засевшего во всех структурах государства и общества.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, на крейсере Москва курили ****** Вот кто ты есть? Мразь конченная….
    17 декабря, Гость   Ответить
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