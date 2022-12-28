В СГК объяснили, откуда у барнаульцев взялись рекордные суммы за тепло

Квитанции за декабрь шокировали многих горожан

28 декабря 2022, 14:18, ИА Амител

Фото: t.me/sgk_barnaul

Резкий рост платы за отопление в декабрьских квитанциях, вызвавший возмущение у барнаульцев, объясняется двумя причинами. Среди них — рост тарифа на 11% в Барнауле и одновременно рост объёма потребления тепловой энергии. Информацию приводит официальный ТГ-канал СГК.

В «Сибирской генерирующей компании» рассказали, что сумма за отопление состоит из нескольких параметров: тариф, объем потребления домом, либо норматив и площадь квартиры (если установлены счетчики, то показания счетчиков).

При этом изменение тарифов на все коммунальные услуги с 1 декабря 2022 года — решение правительства РФ, и оно произошло во всех регионах. Отметим, у «Барнаульской генерации» тарифы выросли с 2241,44 рублей за 1 Гкал до 2488,01 рублей.

Что касается увеличения объемов потребления тепла, то по данным гидрометеоцентра за расчетный период декабря 2022 года было холоднее по сравнению с ноябрем на 18,2 °С. А значит дома потребили больше тепла, подчеркивают в СГК.

Напомним, накануне барнаульцы стали массово жаловаться на суммы за ЖКУ, пришедшие в декабре. Во многих квитанциях платежи выросли в 1,5-2 раза или на несколько тысяч рублей. К примеру, коммуналка в стандартной «трешке» поднялась сразу с 4,7 тысяч рублей до 7,7 тысяч рублей. Суммы горожан шокировали, о чем они не стесняясь в выражениях стали писать в соцсети и домовые чаты.