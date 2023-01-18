Дед Мороз под Новый год вручил подарки читателям amic. Но не все

Помощники волшебника выбрали счастливчиков, чьи истории им понравились больше всего и выполнили загаданные желания

18 января 2023, 08:15, ИА Амител

Фото amic.ru

Накануне нового, 2023-го года Дед Мороз от amic.ru вручил подарки авторам лучших писем, которые пришли на почту зимнего волшебника. Напомним, акцию "Письмо Деду Морозу" редакция и партнёры объявили в начале декабря. Нужно было рассказать, что хорошего вы сделали в течение года и кому говорите спасибо за помощь и поддержку. А после помощники волшебника выбрали счастливчиков, чьи истории им понравились больше всего и выполнили загаданные желания. Итак, подарки получили:

Ксения Денисова, мама девятерых детей, получила набор больших тефлоновых кастрюль, которые готовят самые вкусные кушанья на свете;

мама девятерых детей, получила набор больших тефлоновых кастрюль, которые готовят самые вкусные кушанья на свете; Мальчик Рома – красивую и интересную книгу о космосе, которая унесёт в незабываемое путешествие по Вселенной;

– красивую и интересную книгу о космосе, которая унесёт в незабываемое путешествие по Вселенной; Девочке Ане через маму передали магического кота Батона, который примурлыкивает самые добрые сны;

через маму передали магического кота Батона, который примурлыкивает самые добрые сны; Девочка Алина получила чудесную переноску, чтобы путешествовать вместе с любимым другом – котом Персиком;

получила чудесную переноску, чтобы путешествовать вместе с любимым другом – котом Персиком; Девочка Ульяна получила волшебные беспроводные наушники, которые уносят в океан сказок и музыки;

получила волшебные беспроводные наушники, которые уносят в океан сказок и музыки; Девочке Кате отправили в село Вылково конструктор Lego, с помощью которого можно построить самую лучшую в мире школу;

отправили в село Вылково конструктор Lego, с помощью которого можно построить самую лучшую в мире школу; Тамара Елизарьева с внучкой получили корм для птиц и волшебную кормушку, которая привлекает сказочных пернатых;

с внучкой получили корм для птиц и волшебную кормушку, которая привлекает сказочных пернатых; Братьям Матвею и Дмитрию через папу Сашу передали бластер Нерф и тобот Биг Трейл – теперь наш мир в полной безопасности.































Но некоторые призы так и не дождались своих хозяев. К сожалению, авторы писем не оставили других контактов, кроме адреса электронной почты. Мы несколько раз писали, просили откликнуться, очень ждали и надеялись, что ребята получат свои подарки – термокостюм, трюковой самокат и коньки – если не на Новый год, то хотя бы на Рождество или старый Новый год. Но, увы, пока не дождались. Может быть, прочитав эту новость авторы писем проверят свои электронные ящики и откликнутся.

Помощники Деда Мороза:



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