Дед Мороз под Новый год вручил подарки читателям amic. Но не все
Помощники волшебника выбрали счастливчиков, чьи истории им понравились больше всего и выполнили загаданные желания
18 января 2023, 08:15, ИА Амител
Накануне нового, 2023-го года Дед Мороз от amic.ru вручил подарки авторам лучших писем, которые пришли на почту зимнего волшебника. Напомним, акцию "Письмо Деду Морозу" редакция и партнёры объявили в начале декабря. Нужно было рассказать, что хорошего вы сделали в течение года и кому говорите спасибо за помощь и поддержку. А после помощники волшебника выбрали счастливчиков, чьи истории им понравились больше всего и выполнили загаданные желания. Итак, подарки получили:
- Ксения Денисова, мама девятерых детей, получила набор больших тефлоновых кастрюль, которые готовят самые вкусные кушанья на свете;
- Мальчик Рома – красивую и интересную книгу о космосе, которая унесёт в незабываемое путешествие по Вселенной;
- Девочке Ане через маму передали магического кота Батона, который примурлыкивает самые добрые сны;
- Девочка Алина получила чудесную переноску, чтобы путешествовать вместе с любимым другом – котом Персиком;
- Девочка Ульяна получила волшебные беспроводные наушники, которые уносят в океан сказок и музыки;
- Девочке Кате отправили в село Вылково конструктор Lego, с помощью которого можно построить самую лучшую в мире школу;
- Тамара Елизарьева с внучкой получили корм для птиц и волшебную кормушку, которая привлекает сказочных пернатых;
- Братьям Матвею и Дмитрию через папу Сашу передали бластер Нерф и тобот Биг Трейл – теперь наш мир в полной безопасности.
Но некоторые призы так и не дождались своих хозяев. К сожалению, авторы писем не оставили других контактов, кроме адреса электронной почты. Мы несколько раз писали, просили откликнуться, очень ждали и надеялись, что ребята получат свои подарки – термокостюм, трюковой самокат и коньки – если не на Новый год, то хотя бы на Рождество или старый Новый год. Но, увы, пока не дождались. Может быть, прочитав эту новость авторы писем проверят свои электронные ящики и откликнутся.
Помощники Деда Мороза:
BossFar – студия ремонта, регулировки и полировки фар, ОП "Барнаулкапстрой", Лесная холдинговая компания "Алтайлес", ООО "БКЖБИ № 1 им В.И. Мудрика", ТМ "Алом", коллектив компании "Металл Профиль", горнолыжный комплекс "Авальман", а также компания Avtoformula и ВЕЛОДРИМ – магазин по продаже горных велосипедов, запчастей, городских и трюковых самокатов.
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