Деньги для мобилизованных собрали в алтайской ЛДПР

Депутаты фракции ЛДПР в Алтайском краевом Законодательном Собрании собрали помощь мобилизованным гражданам. Об этом пресс-служба партии сообщила на своей странице во «ВКонтакте».

Владимир Семёнов, Сергей Булаев, Ирина Шудра и Людмила Цивилева отправили на специальный счёт денежные средства.

«Сбор средств на минимальный набор аптечки, средства первой необходимости, экипировку — всё это необходимо нашим ребятам, сейчас мы как никто можем им помочь. Помимо того, что ЛДПР проявляет инициативу на федеральном уровне, мы работаем и на региональном уровне. Меньше слов, больше дел!» — заявил координатор алтайских либерал-демократов, депутат Заксобрания Сергей Булаев.

Кстати, есть в числе мобилизованных и члены партии. Некоторые из них отправились служить Родине, не дожидаясь повестки из военкомата.

Ранее партия выступила с инициативой дать отсрочку от призыва на два месяца индивидуальным предпринимателям, руководителям юридических лиц и главам крестьянских (фермерских) хозяйств. А также ввести квоту по призыву с одного предприятия (не более 20% численности сотрудников, подлежащих мобилизации) и дать бронь или отсрочку от призыва высококвалифицированным/ключевым, узким специалистам предприятий по ходатайству руководителя компании. Всё это, по мнению Владимира Семёнова, позволит сохранить экономику.