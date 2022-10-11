Бронь от мобилизации предложила ввести ЛДПР для аграрных и промышленных предприятий на Алтае

Крестьянско-фермерские и промышленные предприятия, а также субъекты малого и среднего бизнеса в Алтайском крае должны иметь особые условия при призыве в рамках мобилизации. С таким предложением выступил депутат регионального парламента от ЛДПР Владимир Семёнов.

Он возглавляет комитет АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму, где и рассмотрели этот вопрос. Семёнов и его коллеги предлагают:

Дать отсрочку от призыва на два месяца индивидуальным предпринимателям, руководителям юридических лиц и главам крестьянских (фермерских) хозяйств. Это время им просто необходимо для передачи дел, оформления доверенностей, распоряжений по счетам и решения других юридических вопросов. Ввести квоту по призыву с одного предприятия — не более 20% численности сотрудников, подлежащих мобилизации. Ввести бронь или отсрочку от призыва высококвалифицированных/ключевых, узких специалистов предприятий по ходатайству руководителя предприятия.

Эти предложения комитет отправил председателю АКЗС.

«В текущей ситуации, несомненно, необходим баланс, который позволит без ущерба выполнению задач, поставленных в рамках СВО, и обеспечению кадрового резерва Вооружённых сил России, избежать приостановки/прекращения деятельности предприятий и предпринимателей региона, сохранить надёжную работу экономики в регионе», — отметил Владимир Семёнов.

Как ранее amic.ru рассказывал глава регионального отделения, депутат краевого парламента Сергей Булаев, сразу несколько членов партии присоединились к мобилизации из-за специальной военной операции. Некоторые даже не стали ждать повестку, а пошли в военкомат по собственной инициативе. Ранее алтайская ЛДПР публично поддержала политику президента России в этом вопросе и проведение референдумов 23-27 сентября о присоединении к РФ Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Митинг по этому поводу прошёл в Барнауле 23 сентября.