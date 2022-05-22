Депутат Барнаульской думы рассказала, куда пропали лебеди с моста у Нового рынка

Депутат Барнаульской гордумы Марина Понкрашева в социальных сетях рассказала о том, куда пропали лебеди с нового моста на Новом рынке. Вопреки беспокойствам горожан, конструкции не уничтожили.

«Понимаю, что барнаульцев взволновало сообщение об исчезновении знаменитых лебедей, которые были на мосту у Нового рынка. Некоторые комментаторы в интернете даже предположили, что лебедей могли просто выбросить. Естественно, это не так. С лебедями всё в порядке! Сегодня подрядчик их аккуратно снял и отвёз на хранение», — написала депутат.

Она отметила, что в ближайшие дни будет решаться вопрос о том, что делать со скульптурами дальше.

Ранее в социальных сетях пользователи написали о том, что видели, как фигуры лебедей увезли в сторону ТРЦ «Волна».