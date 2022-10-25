Депутат ГД из Алтайского края рассказала, когда закончится частичная мобилизация
Останина подчеркнула, что на этой неделе частичная мобилизация завершается
Частичная мобилизация должна завершиться на этой неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нины Останиной.
В среду, 19 октября, Останина встречалась с замминистра обороны РФ Николаем Панковым. Он указал, что на тот момент из запланированных 300 тысяч человек мобилизовали 251 тысячу. А по данным на пятницу, 21 октября, число достигло 260 тысяч.
Останина подчеркнула, что на этой неделе частичная мобилизация завершается. По её словам, это подтвердили Николай Панков и начальник мобилизационного отдела Евгений Бурдинский.
Ранее сообщили, что в Алтайском крае полностью выполнили план по первому этапу частичной мобилизации.
Напомним, Нина Останина родилась в посёлке Победим близ села Колпаково Топчихинского района Алтайского края.