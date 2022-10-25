Депутат ГД из Алтайского края рассказала, когда закончится частичная мобилизация

Частичная мобилизация должна завершиться на этой неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нины Останиной.

В среду, 19 октября, Останина встречалась с замминистра обороны РФ Николаем Панковым. Он указал, что на тот момент из запланированных 300 тысяч человек мобилизовали 251 тысячу. А по данным на пятницу, 21 октября, число достигло 260 тысяч.

Останина подчеркнула, что на этой неделе частичная мобилизация завершается. По её словам, это подтвердили Николай Панков и начальник мобилизационного отдела Евгений Бурдинский.

Ранее сообщили, что в Алтайском крае полностью выполнили план по первому этапу частичной мобилизации.

Напомним, Нина Останина родилась в посёлке Победим близ села Колпаково Топчихинского района Алтайского края.