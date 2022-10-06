В Алтайском крае полностью выполнили план по первому этапу частичной мобилизации

Задание Минобороны, которое поставили Алтайскому краю в рамках проведения первого этапа частичной мобилизации, выполнено в полном объёме. Об этом губернатор Алтайского края Виктор Томенко заявил на заседании правительства, которое проходит 6 октября.

«Задание Минобороны, которое было поставлено региону по проведению первого этапа частичной мобилизации, выполнено в полном объёме», — сообщил глава региона.

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Вопрос дня В каких регионах России завершилась частичная мобилизация?

Напомним, что 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учётную специальность. Призвать планируют 300 тысяч человек.

Военный комиссар Алтайского края Марат Усманов рассказывал, что Минобороны была поставлена региону задача призвать около 1% из числа граждан, находящихся в запасе.

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Зампред краевого правительства Виталий Снесарь сообщал, что на 29 сентября регион выполнил план по частичной мобилизации примерно на 60%. Тогда он заявлял, что с первым этапом мобилизации в регионе закончат до середины октября.