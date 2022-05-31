Депутат Госдумы предложила в три этапа отказаться от ЕГЭ

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила схему постепенного отказа от ЕГЭ. Её слова передаёт РИА Новости.

«Это не должен быть выпускной экзамен, как сейчас. Школы сами должны определять, какие экзамены следует сдавать их выпускникам, оценивать их знания и выдавать аттестаты», — сказала Лантратова.

По её мнению, для начала школы должны сами определить, какие экзамены дети будут сдавать, затем ЕГЭ нужно сделать добровольным, а после этого можно совсем отказаться от этого экзамена.

Депутат отметила, что отказаться от ЕГЭ быстро не получится, потому что система выстраивалась долгие годы.

Ранее в Минобрнауки рассказали, что отказ от Болонской системы образования не подразумевает возвращение к советской системе.