Депутат Госдумы призвал провести мобилизацию для полной победы
Парламентарий подчеркнул, что общество должно быть максимально консолидировано
13 сентября 2022, 12:49
Мобилизация необходима для полной победы России в специальной военной операции, заявил URA.ru член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет.
«Без полной мобилизации, перевода на военные рельсы, в том числе и экономики, мы должных результатов не достигнем», — подчеркнул депутат.
По его словам, сегодня общество должно быть максимально консолидировано и настроено на победу.
Ранее в Госдуму внесли документ, предлагающий набирать в резервисты многодетных отцов.
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