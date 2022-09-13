Депутат Госдумы призвал провести мобилизацию для полной победы

Мобилизация необходима для полной победы России в специальной военной операции, заявил URA.ru член комитета Госдумы по безопасности Михаил Шеремет.

«Без полной мобилизации, перевода на военные рельсы, в том числе и экономики, мы должных результатов не достигнем», — подчеркнул депутат.

По его словам, сегодня общество должно быть максимально консолидировано и настроено на победу.

Ранее в Госдуму внесли документ, предлагающий набирать в резервисты многодетных отцов.