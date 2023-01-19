Депутатам и чиновникам запретили постить фото с заграничного отдыха и рекомендовали ехать на Алтай

При этом прямого запрета на зарубежный отдых нет

19 января 2023, 09:05, ИА Амител

Фото: amic.ru

Тюменским чиновникам и депутатам областной думы запретили публиковать в соцсетях фото из заграничных отпусков, сообщает URA.ru.

"Прямого запрета на зарубежный отдых нет. Запрещено это афишировать, публиковать в соцсетях фото и видео. И, конечно, рекомендовано проводить отпуск в России", – рассказали в правительстве региона.

Другой источник издания уточнил, что "депутатам рекомендовали ездить в Краснодарский край или на Алтай".

"Но если уж их занесло на зарубежные курорты, публиковать фото оттуда категорически нельзя", – добавил собеседник.

Ранее сообщили, что для чиновников и депутатов появился новый "запрет" после нескольких громких скандалов, связанных с отдыхом за границей.