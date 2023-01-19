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Депутатам и чиновникам запретили постить фото с заграничного отдыха и рекомендовали ехать на Алтай

При этом прямого запрета на зарубежный отдых нет

19 января 2023, 09:05, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Тюменским чиновникам и депутатам областной думы запретили публиковать в соцсетях фото из заграничных отпусков, сообщает URA.ru.

"Прямого запрета на зарубежный отдых нет. Запрещено это афишировать, публиковать в соцсетях фото и видео. И, конечно, рекомендовано проводить отпуск в России", – рассказали в правительстве региона.

Другой источник издания уточнил, что "депутатам рекомендовали ездить в Краснодарский край или на Алтай".

"Но если уж их занесло на зарубежные курорты, публиковать фото оттуда категорически нельзя", – добавил собеседник.

Ранее сообщили, что для чиновников и депутатов появился новый "запрет" после нескольких громких скандалов, связанных с отдыхом за границей.

 

Комментарии 19

  • Хорошая идея. На Алтае и отдых дороже. И номера по круче. И селфи будет богаче.
    19 января, Гость   Ответить
  • После Октябрьской революции в 1917 году Табель о рангах была упразднена, а институт чиновничества ликвидирован. Лица, занятые в сфере государственного управления, стали именоваться государственными служащими.
    19 января, Гость   Ответить
  • рекомендовали ехать на Алтай --- лучше в новые регионы РФ
    19 января, Гость   Ответить
  • стали именоваться государственными служащими====================все современные государственные служащие имеют классные чины, отсюда они и чиновники, если что.
    19 января, Гость   Ответить
  • Фото с Алтай-Резорта или с Алтай-Вилладж будут покруче многих зарубежных стран. Там есть коттеджи за 450 косарей в сутки. Полляма в день люди тратят. Мы в Нью-Йорке в отеле Фон Сизонс платили 1250 долларов в сутки. Это сотня тысяч, но далеко не 450. Я не понимаю кого они наказали)
    19 января, Гость   Ответить
  • Это сотня тысяч, но далеко не 450. " Никак не сотня...
    19 января, Гость   Ответить
  • "Прямого запрета на зарубежный отдых нет. Запрещено это афишировать" - отличненько же, ну. То есть никто ничего не узнает, и тогда норм. Это все, что нужно знать о нашей власти)
    19 января, Гость   Ответить
  • Нынешние либеральные чиновники, даже если они называются госслужащими, даже если они патриотичны на словах, сдадут Россию лишь бы съездить пошопиться в Европу, да отдохнуть на Лазурных берегах. Надеюсь, СВО реально изменит общество и как следствие кадровые лифты.
    19 января, Гость   Ответить
  • Надеюсь, СВО реально изменит общество и как следствие кадровые лифты. ----- То ли у вас знаний недостаточно, то ли с логикой проблемы. Какие изменения вы заметили за год операции в кадровых лифтах.)) Вы любитель помечтать.)))
    19 января, Гость   Ответить
  • Не надо, не приезжайте на Алтай! Вам тут не рады! Лучше Карелия, Домбай, Валдай, байдарка, Яхрома, СевМорПуть... держитесь подальше, пожалуйста!
    19 января, Гость   Ответить
  • Зарплаты им средние по региону и все работой займутся.
    19 января, Гость   Ответить
  • Надеюсь, СВО реально изменит общество и как следствие кадровые лифты. Снимите розовые очки. Богатые стали богаче, а бедные-беднее. Кому-война, а кому-мать родна.
    19 января, Гость   Ответить
  • А когда ждать фоток с Магадана?
    19 января, Гость   Ответить
  • Суровым реалистичным всепропальщикам: война еще только началась и, согласен, общество слишком больное, чтобы всё изменилось за 11 месяцев. Второе, в моём тексте глагол "изменит" в будущем времени, сначала измениться общество и потом как следствие кадровые лифты. И третье, это я надеюсь, а многие не верят (да еще и не знают матчасть) и поэтому будет всё еще медленнее.
    19 января, Гость   Ответить
  • Рекомендации депутатам и чиновникам:"Про Дубаи не болтай,поезжай-ка на Алтай"
    19 января, Гость   Ответить
  • Не все богатые стали богаче, некоторые убежали и там стали беднее. Да и вообще сомнительно, что кто-то стал богаче. На чем, на продаже бронежилетов?
    19 января, Гость   Ответить
  • сначала измениться общество и потом как следствие кадровые лифты --- как общество то изменится? Ну если только полстраны покинут ее и останутся здесь только маргиналы, пенсионеры и силовики, то обязательно ждёт прорыв эту страну. Общество не с этой властью.
    19 января, Гость   Ответить
  • Как эти изворачиваются. Пока ты чиновник госслужащий депутат или силовик ни каких приватных поездок за границу ни под каким предлогом, а также минимум семь лет после увольнения.
    19 января, Гость   Ответить
  • если только полстраны покинут ее и останутся здесь только маргиналы ---- наоборот, Родину в тяжелое для нее время покидают только дезертиры и крысы, ну и перепрограммированные Западом. Но туда им и дорога. Здесь чище воздух будет.
    20 января, Гость   Ответить
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