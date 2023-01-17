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Для чиновников и депутатов появился новый "запрет" после нескольких громких скандалов

Им начали неофициально запрещать отдыхать за границей

17 января 2023, 12:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

После нескольких громких скандалов, связанных с отпусками на зарубежных курортах, чиновников и депутатов начали ограничивать в праве выезжать за пределы России, пишет "Коммерсант".

Ранее во время новогодних праздников сразу два региональных депутата подверглись критике из-за отпуска за границей. Сначала негодование россиян вызвало видеопоздравление с Новым годом из Мексики от депутата Курской облдумы Максима Васильева, а затем – селфи из Дубая депутата Заксобрания Вологодской области Дениса Долженко.

Как уточняет издание, после этого в некоторых регионах начали публиковать "настоятельные рекомендации", призывающие отказаться от зарубежных поездок.

"Запрета на выезд за границу нет, но нужно себя вести прилично и отдавать отчёт в собственных действиях", – сказал глава отделения "Единой России" в Заксобрании Петербурга Павел Крупник.

Он пояснил, что местные власти не могут запретить выезд за границу, поскольку нет официальных оснований.

 

Комментарии 12

  • Короче, не выкладывайте фото и всё будет хорошо) Приятного отдыха за границей!)))
    17 января, Гость   Ответить
  • Т.е. если я буду думать, что чиновники не отдыхают за бугром, то мне станет фиолетово сколько я плачу за ЖКУ?
    17 января, Гость   Ответить
  • Я вот не понимаю, как люди, владеющие гос.тайной спокойно шляются по заграницам? Тот же Сердюков. Прихватизировал что надо и сбежал с женой за границу.
    17 января, Гость   Ответить
  • Пусть налаживают контакты . Это их работа.
    17 января, Гость   Ответить
  • неофициально запрещать отдыхать за границей --- что мешает запретить официально? Люди за Родину воюют
    17 января, Гость   Ответить
  • Если кто-то платит за ЖКУ и у него потом остаются деньги на отдых за границей, наверное ему приятно знать, что чиновник тут отдыхать не может
    17 января, Гость   Ответить
  • Народ не смешите МНИМЫМИ "ограничениями"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    17 января, Гость   Ответить
  • Видео с отдыха на надо в новых регионах РФ показывать
    17 января, Гость   Ответить
  • Ну что за бред - если припомнить все скандалы, то должно быть так: учительницам запретить на пляжах ходить в купальниках, врачам запретить отмечать любые праздники в личное время (да и вообще отменить врачам личное время вместе с семьями - пусть на работе живут, и не забывают улыбаться всем окружающим), чиновникам запретить выезд за рубеж. Совсем уже одурели от злобы.
    17 января, Гость   Ответить
  • ТАК ДЕТИ ИХ ПАЛЯТ )) ЗАПРЕТИТЬ СОЦСЕТИ ДЛЯ ГОРОЖАН!
    17 января, Гость   Ответить
  • Во блин что это за сюси пуси. Всех с двойным или вторым гражданством уволить. Активы и имущество деньги возвратить в Россию и если все приобретено законно пользуйся и ни каких проблем, но если не подтверждается отдавай добровольно в доход государства. На период работы и в течении десяти лет после нее ни каких выездов ни по каким основаниям и ни куда за рубеж.
    17 января, Гость   Ответить
  • Так ты на всю верхушку бочку покатил.... А сами себе они плохо не сделают.
    17 января, Гость   Ответить
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