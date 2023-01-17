Для чиновников и депутатов появился новый "запрет" после нескольких громких скандалов

Им начали неофициально запрещать отдыхать за границей

17 января 2023, 12:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com

После нескольких громких скандалов, связанных с отпусками на зарубежных курортах, чиновников и депутатов начали ограничивать в праве выезжать за пределы России, пишет "Коммерсант".

Ранее во время новогодних праздников сразу два региональных депутата подверглись критике из-за отпуска за границей. Сначала негодование россиян вызвало видеопоздравление с Новым годом из Мексики от депутата Курской облдумы Максима Васильева, а затем – селфи из Дубая депутата Заксобрания Вологодской области Дениса Долженко.

Как уточняет издание, после этого в некоторых регионах начали публиковать "настоятельные рекомендации", призывающие отказаться от зарубежных поездок.

"Запрета на выезд за границу нет, но нужно себя вести прилично и отдавать отчёт в собственных действиях", – сказал глава отделения "Единой России" в Заксобрании Петербурга Павел Крупник.

Он пояснил, что местные власти не могут запретить выезд за границу, поскольку нет официальных оснований.