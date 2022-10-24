«Дико и омерзительно». Симоньян уволила с RT телеведущего Красовского, призвавшего убивать украинских детей

Главный редактор RT Маргарита Симоньян остановила сотрудничество с ведущим и директором вещания телеканала Антоном Красовским. Ранее он во время интервью с писателем Сергеем Лукьяненко призвал убивать украинских детей, которые не поддерживают Россию.

«А прям топить таких надо было в Тысине. Вот прям топить этих детей, топить. <...> Сказал, что „москали оккупировали“ [Украину] — сразу прям бросаешь в реку с бурным течением», — сказал Красовский, далее добавив, что таких детей также нужно «жечь». Фантаст не поддержал позицию ведущего и назвал его слова экстремизмом.

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Общество Телеведущий Антон Красовский призвал «топить и жечь» детей с Украины

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале охарактеризовала заявление Антона Красовского как «дикое и омерзительное», и сообщила, что он больше не работает в RT.

«На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь», — написала медиаменеджер.

Симоньян также отметила, что ей сложно поверить в то, что «Красовский искренне считал, что нужно топить детей», и выразила надежду, что он объяснит, чем были вызваны его слова.

Напоследок главред RT пожелала детям Украины, Донбасса и всем остальным, чтобы «всё это как можно скорее закончилось, и они могли снова спокойно жить и учиться — на том языке, который считают родным».