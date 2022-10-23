Телеведущий Антон Красовский призвал «топить и жечь» детей с Украины

Ведущий RT Антон Красовский призвал убивать украинских детей, которые не поддерживают Россию.

С таким заявлением журналист выступил во время интервью с писателем Сергеем Лукьяненко, который рассказал, что будучи ребёнком побывал в Закарпатской области на западе Украины, где местные дети говорили о том, что «Украина оккупирована москалями», и «если бы не москали, они бы жили, как во Франции».

«А прям топить таких надо было в Тысине. Вот прям топить этих детей, топить. Прям в Тысине». <...> Сказал, что «москали оккупировали» — сразу прям бросаешь в реку с бурным течением", — ответил Красовский.

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На это писатель ответил, что для такой цели на Руси традиционно использовали розги, «они лучше, чем река работали». Ведущий, в свою очередь, заметил, что «Карпаты — это отвратительно, там каждая изба называется „смерекова хата“, и вот прям в эту „смерекову хату“ забивать и жечь».

«Это экстремизм. Это мы не поддержим», — ответил Лукьяненко.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что четырём регионам Украины стоит задуматься о подготовке к воссоединению с Россией. По словам чиновника, референдумы могут провести в Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях.