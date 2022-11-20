Директор барнаульского зоопарка показал гигантского кролика размером с большую собаку

Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев в социальных сетях показал фотографию огромного кролика. Пост о животном он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

«Сегодня я пообщался вот с таким красавчиком. Потрясающий. Добрый. Мягкий. Любопытный. И огромный. Это всё про кролика», — подписал фотографию Писарев.

Ранее местные лесники заметили на улицах в селе Самсоново Шипуновского района семейство кабанов. Специалисты предположили, что животные вышли к населённому пункту в поисках еды.