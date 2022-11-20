Директор барнаульского зоопарка показал гигантского кролика размером с большую собаку
Сергей Писарев отметил, что ушастый показался ему очень добрым и любопытным
20 ноября 2022, 15:27, Илья Звягинцев
Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев в социальных сетях показал фотографию огромного кролика. Пост о животном он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».
«Сегодня я пообщался вот с таким красавчиком. Потрясающий. Добрый. Мягкий. Любопытный. И огромный. Это всё про кролика», — подписал фотографию Писарев.
Ранее местные лесники заметили на улицах в селе Самсоново Шипуновского района семейство кабанов. Специалисты предположили, что животные вышли к населённому пункту в поисках еды.
Комментарии
Новости партнеров