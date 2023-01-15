До 18,5 тысячи в месяц. Что за выплаты для врачей ввели в России и кто их будет получать в Алтайском крае?

Медиков, которые работают на дефицитных должностях, ждёт прибавка к зарплате

15 января 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В начале 2023 года в России ввели дополнительные социальные выплаты для медработников. С 1 февраля врачи и медсёстры по всей стране начнут получать ежемесячную прибавку к зарплате. Отдельным категориям врачей будет положено до 18,5 тысячи рублей. Коснётся это и медиков из Алтайского края: в региональном Минздраве уже провели совещание по этому поводу.

О том, что за выплаты для врачей появятся с февраля, сколько будут платить и кому в Алтайском крае они положены, – в материале amic.ru.

Что за выплаты для врачей ввели в России?

Дополнительные социальные выплаты для медработников решили ввести, чтобы усилить борьбу с кадровым дефицитом в здравоохранении. О таком решении на оперативном совещании в правительстве 9 января сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Впрочем, деньги будут перечислять не всем, а только определённому кругу медицинских специальностей.

На эти цели из федерального бюджета выделили 152,4 млрд рублей. По словам Мишустина, выплаты будут получать 1,1 млн медработников по всей стране. Технически выплаты ввели с 1 января, но первые денежные переводы начнут поступать на счета врачей с 1 февраля.

Каким врачам положена прибавка к зарплате?

Как пояснил Мишустин, выплаты предназначены для представителей самых дефицитных специальностей в отрасли. Так, прибавку к зарплате будут получать сотрудники ЦРБ, районных и участковых больниц, врачи поликлиник, медики скорой помощи.

Сколько будут доплачивать медикам?

Выплаты будут ранжированными, всё зависит от занимаемой медработником должности.

Суммы выплат для всех категорий медиков уже известны:

врачи центральных районных, районных и участковых больниц – 18,5 тысячи рублей ;

; врачи поликлиник и других медучреждений первичного звена – 14,5 тысячи рублей ;

; врачи скорой помощи, а также сотрудники с немедицинским образованием, которые проводят гистологические и цитологические исследования – 11,5 тысячи рублей ;

; медсёстры центральных районных, районных и участковых больниц – 8 тысяч рублей ;

; фельдшеры и медсёстры скорой помощи – 7 тысяч рублей;

средние медработники поликлиник и других амбулаторных учреждениях первичного звена – 6,5 тысячи рублей ;

; младший медперсонал районных больниц, поликлиник и скорой помощи – 4,5 тысячи рублей.

Кроме того, 4,5 тысячи будут платить фельдшерам и медсёстрам, которые принимают звонки на станциях скорой помощи.

Каким медикам в Алтайском крае положены социальные выплаты?

Тем же категориям медработников, что и по всей стране. Суммы, естественно, будут точно такие же.

В Минздраве Алтайского края предварительно оценили, что право на выплаты в регионе будут иметь около 11 тысяч медиков: 4,5 тысячи врачей, 6 тысяч сотрудников среднего медперсонала и 500 младших медработников.

Как узнать, положена ли мне прибавка к зарплате?

Этот вопрос нужно уточнить в медорганизации, в которой вы работаете. По словам Дмитрия Попова, крайздрав в ближайшее время проконсультирует все учреждения на тему того, как и кому будут перечислять деньги.

"В короткие сроки необходимо провести видеоселекторное совещание с медицинскими организациями, чтобы объяснить коллегам, каким образом будут организованы выплаты. Также собрать от руководителей больниц вопросы, которые интересуют коллективы, чтобы мы смогли дать разъяснения", – сообщил в ходе совещания министр.

Какие выплаты для врачей уже существуют в Алтайском крае?

Масштабные меры материальной поддержки врачей в Алтайском крае появились в 2022 году. Они также направлены на борьбу с кадровым дефицитом. В основном региональные выплаты направлены на молодых врачей. Предполагается, что прибавка к зарплате поможет удержать начинающих специалистов в здравоохранении.

Так, фельдшеры районных ФАПов, станций скорой помощи, кабинетов неотложной и доврачебной помощи в первый год работы будут получать дополнительно 6 тысяч рублей в месяц. Во второй год работы сумма ежемесячной выплаты увеличится до 9 тысяч рублей. Наконец, в течение третьего года работы молодые фельдшеры будут получать по 15 тысяч рублей каждый месяц.

Ещё больше доплаты для молодых участковых врачей-терапевтов и участковых врачей-педиатров. В первый год работы – 9 тысяч рублей в месяц, во второй год работы – 13,5 тысячи рублей в месяц, в третий – 22,5 тысячи рублей в месяц.