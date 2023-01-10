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До пациента на снегоходе. Попов рассказал, как алтайские медики работали на новогодних праздниках

Из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ выходных у врачей почти не было, подчеркнул министр здравоохранения

10 января 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

Более 100 тысяч жителей Алтайского края обратились за медицинской помощью в течение новогодних праздников. Об этом в ходе пресс-конференции 10 января рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, в этом году работу медицинской службы пришлось организовать чуть иначе из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом. Чтобы не оставить людей без медпомощи, врачи работали «по сути дела, без праздников», отметил Попов.

 

 

Почти без праздников

 

Поликлиники ежедневно работали в виде неотложной помощи, отметил глава крайздрава. А 3 и 6 января все медучреждения вышли на полный рабочий день: с выходом всех узких специалистов и подключением специализированных медицинских подразделений. Эти дни стали пиковыми, когда медики столкнулись с наибольшей нагрузкой.

«Кому-то нужно было закрыть больничный лист, кому-то — выписать лекарственный препарат. Плюс, людей, которые заболели, специалистам нужно было осмотреть. Всё это наложило свой отпечаток в виде нагрузки 3 и 6 января», — пояснил министр.

Кроме того, в этом году в Алтайском крае организовали работу диагностических центров во время новогодних праздников. С 31 декабря по 8 января там прошли обследование более 4 тысяч человек, сообщил Попов.

А вот нагрузка на службу скорой помощи значительно не возросла. По словам главы крайздрава, это связано с тем, что уже к концу декабря заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе пошла на спад.

 

На снегоходе и пешком

 

В целом медики скорой помощи почти во всех случаях соблюдали нормативную скорость доезда до пациента, отметил Дмитрий Попов. Но отметил, что в ряде районов возникли большие сложности из-за неблагоприятных погодных условий. В метель из-за плохой видимости на дорогах добраться до некоторых пациентов было очень трудно. На помощь приходили сотрудники МЧС.

«Самые большие сложности были 5 января. Было 12 вызовов в районах края, где превысили нормативное время доезда. Медики взаимодействовали с МЧС, чтобы оказать всю необходимую помощь», — рассказал Попов.

Особенно сложно бригадам скорой помощи пришлось в Алейском, Первомайском, Чарышском, Топчихинском и Калманском районах. А в Змеиногорском районе, где непогода традиционно очень сильно нарушает логистику, медработники были вынуждены передвигаться на снегоходах или вообще пешком.

Тем не менее во всех случаях медики смогли добраться до пациентов и оказать всю необходимую помощь, подчеркнул министр здравоохранения региона.

 

Комментарии 9

  • Более 100 тысяч жителей Алтайского края обратились за медицинской помощью в течение новогодних праздников. Это получается каждый двадцатый житель края. Ну это же неправда. А еще попробовал бы он хоть в один травпункт в Барнауле позвонить. Либо номер не существует либо не берут просто трубку. В поликлиниках практически тоже самое
    10 января, Гость   Ответить
  • А зачем звонить в травмпункт? Они не выезжают на вызовы и заочных консультаций не дают.
    10 января, Гость   Ответить
  • Убирайте платную медицину, перестаньте выдавать лицензии! Для чего закупается оборудование в гос поликлиники и больницы, а потом их закрываете, если полностью поддерживаете платные клиники! Платная медицина это обман населения, а не забота о гражданах страны, о нашем здоровье!
    10 января, Гость   Ответить
  • Гостю "А зачем звонить в травмпункт? Они не выезжают на вызовы и заочных консультаций не дают." Руку или ногу сломаете тогда узнаете зачем. 4 числа упал и сломал руку. Позвонил на Интернациональную в травпункт. Там трубку не берут. 5 числа вызвал такси. Приехал туда. В поликлинике первой ссобщили что там нет уже давно травпункта. Пил обезболивающее ее два дня пока сосед не посоветовал обратится в трапункт бывшей больницы 1 на Комсомольском. Там тоже трубку не брали . Поехал и туда на такси. Ну правда там ребята молодцы т спицы вставили и руку загипсовали. Но почему я должен был трое суток мучиться? Скорые заняты больными. Такое ощущение что только они и работали
    10 января, Гость   Ответить
  • посоветовал обратится в трапункт бывшей больницы 1 на Комсомольском. Там тоже трубку не брали - А кому там на трубке сидеть? Специалисты у больных-травмированных. Зачем 3 дня мучились? Надо сразу либо скорую-такси вызывать, либо знакомых напрягать. И ломала я ногу, не в гололед, обратилась к знакомым, довезли до травмпункта на Комсомольском. Так врач не чай пил, а очередь обслуживал: бабулька - с переломом ключицы, парень еще был, потом я с ногой. Врач и больного осмотрит, и в компьютер данные внесет, и рентген назначит, потом его посмотрит, дальше если надо гипс или на операцию.
    10 января, Гость   Ответить
  • "А зачем звонить в травмпункт?" ---- Гость, а затем, чтобы узнать режим работы, узнать - они там есть или уже закрылись/переехали/на ремонте.
    10 января, Гость   Ответить
  • "А кому там на трубке сидеть?" --- Гость, для этого есть администрация, регистратура и т.п.
    10 января, Гость   Ответить
  • Гость, Гость, для этого есть администрация, регистратура и т.п. --- И много Вы видели администрации, регистратуры и т.п. в травмпункте, особенно поздно вечером? В 2017 вечером сломал ногу, друг довез до травмпункта в 1 поликлинике (он тогда еще работал). Хирург-травматолог, мед. сестра и санитарочка и... несколько человек в коридоре в очереди с переломами и ушибами. Вы, видать, никогда не посещали эти заведения, тогда Вам очень повезло!!!
    10 января, Гость   Ответить
  • "И много Вы видели администрации, регистратуры и т.п. в травмпункте, особенно поздно вечером?" ---- Гость, я часто туда не хожу. Но несколько лет назад обращались в травмпункт на Георгиева, регистратура была. Они и сказали, в какой кабинет обращаться. Ну неужто мы будем ходить там, наугад двери открывать и искать - где нужный нам врач.
    10 января, Гость   Ответить
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