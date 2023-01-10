До пациента на снегоходе. Попов рассказал, как алтайские медики работали на новогодних праздниках

Из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ выходных у врачей почти не было, подчеркнул министр здравоохранения

10 января 2023, 11:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

Более 100 тысяч жителей Алтайского края обратились за медицинской помощью в течение новогодних праздников. Об этом в ходе пресс-конференции 10 января рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, в этом году работу медицинской службы пришлось организовать чуть иначе из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом. Чтобы не оставить людей без медпомощи, врачи работали «по сути дела, без праздников», отметил Попов.

Почти без праздников

Поликлиники ежедневно работали в виде неотложной помощи, отметил глава крайздрава. А 3 и 6 января все медучреждения вышли на полный рабочий день: с выходом всех узких специалистов и подключением специализированных медицинских подразделений. Эти дни стали пиковыми, когда медики столкнулись с наибольшей нагрузкой.

«Кому-то нужно было закрыть больничный лист, кому-то — выписать лекарственный препарат. Плюс, людей, которые заболели, специалистам нужно было осмотреть. Всё это наложило свой отпечаток в виде нагрузки 3 и 6 января», — пояснил министр.

Кроме того, в этом году в Алтайском крае организовали работу диагностических центров во время новогодних праздников. С 31 декабря по 8 января там прошли обследование более 4 тысяч человек, сообщил Попов.

А вот нагрузка на службу скорой помощи значительно не возросла. По словам главы крайздрава, это связано с тем, что уже к концу декабря заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе пошла на спад.

На снегоходе и пешком

В целом медики скорой помощи почти во всех случаях соблюдали нормативную скорость доезда до пациента, отметил Дмитрий Попов. Но отметил, что в ряде районов возникли большие сложности из-за неблагоприятных погодных условий. В метель из-за плохой видимости на дорогах добраться до некоторых пациентов было очень трудно. На помощь приходили сотрудники МЧС.

«Самые большие сложности были 5 января. Было 12 вызовов в районах края, где превысили нормативное время доезда. Медики взаимодействовали с МЧС, чтобы оказать всю необходимую помощь», — рассказал Попов.

Особенно сложно бригадам скорой помощи пришлось в Алейском, Первомайском, Чарышском, Топчихинском и Калманском районах. А в Змеиногорском районе, где непогода традиционно очень сильно нарушает логистику, медработники были вынуждены передвигаться на снегоходах или вообще пешком.

Тем не менее во всех случаях медики смогли добраться до пациентов и оказать всю необходимую помощь, подчеркнул министр здравоохранения региона.