Должник по алиментам в Барнауле вернулся в семью из-за того, что ему пригрозили уголовкой

Долги он не выплачивал даже после того, как его приговорили к обязательным работам и отняли машину

22 января 2023, 18:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле судебные приставы вернули мужчину в семью. Об этом рассказали в пресс-службе ФССП.

360 тысяч рублей задолжал мужчина своему 10-летнему сыну. Даже после того как у него отняли машину и приговорили к обязательным работам, он не выплатил долг.

После того как мужчину решили привлечь к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ, он передумал и решил вернуться в семью.