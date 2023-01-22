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Должник по алиментам в Барнауле вернулся в семью из-за того, что ему пригрозили уголовкой

Долги он не выплачивал даже после того, как его приговорили к обязательным работам и отняли машину

22 января 2023, 18:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле судебные приставы вернули мужчину в семью. Об этом рассказали в пресс-службе ФССП.

360 тысяч рублей задолжал мужчина своему 10-летнему сыну. Даже после того как у него отняли машину и приговорили к обязательным работам, он не выплатил долг.

После того как мужчину решили привлечь к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ, он передумал и решил вернуться в семью.

"Благодаря грамотной работе судебного пристава удалось восстановить нарушенные права несовершеннолетнего ребёнка и воссоединить семью", – сказано в сообщении ФССП.

 

Комментарии 6

  • Эта семья будет счастлива, при подобных обстоятельствах воссоединения?
    23 января, Гость   Ответить
  • Машину обратно отдали?
    23 января, Гость   Ответить
  • Если сыну 10, ему примерно 35, почему он не в новых регионах? Со 195 тысяч быстро бы выплатил
    23 января, Гость   Ответить
  • Если сыну 10, ему примерно 35------- вообще не факт. у меня сыну 11, а мне 47.
    23 января, Гость   Ответить
  • если он не хотел платить алименты для своего же ребенка, то вряд ли в семье он будет любить ребенка и вообще что-то делать. Гнать его в шею надо
    23 января, Гость   Ответить
  • "Благодаря грамотной работе судебного пристава удалось восстановить нарушенные права несовершеннолетнего ребёнка и воссоединить семью", – сказано в сообщении ФССП. Анекдот!
    23 января, Гость   Ответить
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