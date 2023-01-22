Должник по алиментам в Барнауле вернулся в семью из-за того, что ему пригрозили уголовкой
Долги он не выплачивал даже после того, как его приговорили к обязательным работам и отняли машину
22 января 2023, 18:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле судебные приставы вернули мужчину в семью. Об этом рассказали в пресс-службе ФССП.
360 тысяч рублей задолжал мужчина своему 10-летнему сыну. Даже после того как у него отняли машину и приговорили к обязательным работам, он не выплатил долг.
После того как мужчину решили привлечь к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 157 УК РФ, он передумал и решил вернуться в семью.
"Благодаря грамотной работе судебного пристава удалось восстановить нарушенные права несовершеннолетнего ребёнка и воссоединить семью", – сказано в сообщении ФССП.
Комментарии 6