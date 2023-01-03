Дорогу на границе Алтайского края с Казахстаном закрыли из-за сильной метели

На территории региона на 3 и 4 января объявлено штормовое предупреждение

03 января 2023, 16:46, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае из-за сильной метели закрыли дорогу к казахстанскому городу Шемонаиха. Об этом сообщили в пресс-службе краевого «Автодора».

«Автодорога Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ на участке от г. Шемонаиха до границы РФ с 07:20 (03:20 мск) 03.01.2023 г. закрывается для всех видов автотранспорта в связи с неблагоприятными дорожно-климатическими условиями (ограничение видимости, сильная метель)», — сказано в сообщении.

Отмечается, что на 3 и 4 января в регионе объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега и метелей.