Дорожники устанавливают новые знаки в центре Барнаула перед началом реконструкции моста у «Пионера»

В Барнауле дорожники приступили к установке знаков выделенных полос и запрета на парковку в центре города. Это делается в рамках подготовки к началу реконструкции моста у Нового рынка, отметили в городской администрации.

С 10 мая выделенные полосы появятся на проспекте Ленина на участке от улицы Партизанской до площади Октября, а также на проспекте Калинина на участке от проспекта Ленина до улицы Цеховой. Движение по проспекту Ленина к проспекту Космонавтов ограничат.

На местах, оборудованных под выделенные полосы, запретят остановку и стоянку автомобилей. Ограничения затронут и парковочные карманы.

Участки, на которых будет ограничена парковка в связи с организацией выделенных полос:

улица Аносова от здания №49 по ул. Ярных до пр-кта Калинина (по нечетной стороне)

проспект Калинина от Пионеров до пл. Октября (по нечетной стороне).

На тех участках, где схема движения изменится, установят новые знаки, а часть старых дорожных знаков демонтируют.

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Отмечается, что новые знаки до 10 мая будут закрыты чехлами, а с 10 мая их откроют для водителей, которым нужно будет двигаться согласно обновленным указателям.

В первое время для обеспечения соблюдения правил ПДД на проспектах Ленина и Калинина будут дежурить патрули ДПС, а в июне здесь начнут устанавливать комплексы видеофиксации.

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Напомним, что с 10 мая рабочие начнут возводить разворотное кольцо у ТЦ «Пионер». Движение из центра города по проспекту Ленина в это время будет перекрыто. К 25 мая планируется приступить к реконструкции моста, на время которого проезд будет невозможен в обе стороны.

Предполагается, что на все работы коммунальщикам потребуется около 20 месяцев.