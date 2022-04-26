Разворотное кольцо у «ТЦ Пионер» на время ремонта моста начнут строить с 10 мая

Власти Барнаула определились с датой начала строительства разворотного кольца у ТЦ «Пионер» на время реконструкции моста. Возводить развязку начнут с 10 мая.

Как рассказал замглавы комитета по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев на встрече с представителями СМИ, на время возведения разворотного кольца движение из центра города по проспекту Ленина будет перекрыто.

Завершить строительство кольца планируют 25 мая, после чего дорожники приступят к реконструкции моста. Тогда движение по проспекту Ленина перекроют полностью.

Для того чтобы оперативно доносить до барнаульцев информацию, связанную с реконструкцией путепровода, городские власти создали телеграм-канал «Мост».

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Ранее директор ДСУ № 4 Николай Данилин говорил о том, что разворотные кольца для реконструкции моста у Нового рынка начнут строить в разное время. У «Пионера» его возведут первым, а развязку у дома быта будут строить уже после закрытия моста.

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Напомним, ремонт моста на Новом рынке планируют завершить к ноябрю 2023 года. Власти заверяют, что повышение цен на стройматериалы и накладываемые на Россию санкции не помешают выполнить все работы в срок.

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