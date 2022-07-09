Два города в Алтайском крае усыпало градом

Ледяной дождь прошёл в Горняке и в Камне-на-Оби

9 июля 2022, 12:10, Илья Звягинцев

Два города в Алтайском крае засыпало градом вечером 8 июля. Об этом в социальных сетях рассказали местные жители.

Ледяной дождь прошёл на улицах Горняка. Подписчики сообщества «Горняк онлайн» отметили, что в последнее время град в городе проходит очень часто. За неделю он выпал дважды.

Также на град посетовали жители Камня-на-Оби.

В соцсетях жители региона отметили, что град был не крупным, что позволило избежать серьёзного ущерба для посадок и имущества.

Ранее сообщалось, что жители районов Алтайского края, которые пострадали от непогоды, получат денежные выплаты от правительства региона.

Речь идёт о тех районах, где сильный град прошёл 27 июня.

Жители пострадавших от града районов Алтайского края получат денежные выплаты

Жители пострадавших от града районов Алтайского края получат денежные выплаты

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